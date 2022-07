La agenda de conciertos y festivales de verano luce más robusta que nunca, y uno de los espectáculos más esperados de ella es sin lugar a dudas el de Roger Waters. El ex Pink Floyd regresará a México por partida triple en octubre, con presentaciones que sucederán tanto en el Palacio de los Deportes (14 y 15 de octubre), como en la Arena Monterrey (11 de octubre), respectivamente.

Después de haber tenido que pausar actividades debido a la pandemia del Coronavirus, Waters ha retomado con éxito su ‘This is not a Drill Tour’ del que, actualmente, se está desarrollando la parte norteamericana.

Según un comunicado del artista, la gira es descrita como “una nueva e innovadora extravagancia de rock & roll cinemática. Una denuncia de la distopía corporativa en la que todos luchamos por sobrevivir, y una llamada a la acción para amar, proteger y compartir nuestro precioso y precario planeta hogar”.

De la misma manera, se promete que en el setlist habrán algunos “clásicos de la era dorada de Pink Floyd“, además claro de su catálogo como solista. Así pues, esperamos que temas como “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here”; “Shine On You Crazy Diamond”; “Money” y “Us And Them” suenen en territorio nacional; además de “Deja Vu”, “The Bravery of Being Out of Rage” y “The Bar”, entre otras.

Hasta el momento, Roger Waters ha estado ofreciendo dos setlists diferentes que, en total, suman 23 canciones, sin ningún tipo de encore. Se espera que con este mismo programa llegue a territorio nacional. A continuación, te compartimos como referencia la lista de temas que se tocaron en la Scotiabank Arena en Ontario, Canada.