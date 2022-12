Luego de haberse convertido en uno de los personajes más polémicos del 2022 debido a sus duras declaraciones contra Ucrania, su presidente y la música de The Weeknd, Drake y demás, Roger Waters ha decidido regresar a llamar la atención por su música y por ello, este 2023 lanzará un nuevo disco.

Tal y como Loudwire reporta, el músico quien formara parte de la icónica historia de Pink Floyd, ahora continaurá con su carrera como solista al realizar un nuevo material de estudio, en el que resumirá barios años de exploración sonora por su parte, para lograr así sintetizar un nuevo sonido, y un nuevo concepto dentro de su psicodélico imaginario.

Bajo el título de ‘The Lockdown Sessions‘, este disco promete ser el trabajo más personal que Waters ha realizado hasta la fecha. ¿La razón? Después de años de ser criticado por sus opiniones, ideologías y estilos de vida –sobre todo después de la pandemia–, el músico ahora busca poder expresarse libremente a través de la razón que lo trajo hasta aquí: la música.

¿Quieren escuchar algo? Próximamente. Tengamos paciencia, ya que por ahora, Waters sigue viajando por el mundo en el “This Is Not a Drill” Tour, así que por ahora, sólo hay que esperar.

En otras noticias, Roger Waters no fue el “líder” original de Pink Floyd y así fue como “tomó” el poder.