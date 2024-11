Roger Waters, exlíder de Pink Floyd y ferviente defensor del pueblo palestino, ha lanzado una crítica directa a Kamala Harris y Donald Trump, candidatos en las elecciones de EE.UU., instando a sus seguidores a no votar por ellos el próximo 5 de noviembre.

Waters los calificó como “malvados más allá de toda imaginación”, debido a su respaldo a Israel en la guerra contra Palestina, intensificado desde el 7 de octubre de 2023 cuando Hamás lanzó un ataque sorpresa en Israel, causando más de mil muertos, entre ellos numerosos civiles. Desde entonces, la cifra de palestinos fallecidos ha superado los 48,000 en Gaza, y la Corte Internacional de Justicia está evaluando acusaciones de genocidio contra Israel.

En redes sociales, Waters reiteró su desaprobación hacia Harris y Trump, afirmando que ambos candidatos “apoyan el asesinato de niños” y que “no hay mal menor”. En su lugar, Waters sugirió a sus seguidores votar por candidatos independientes, como la Dra. Jill Stein, Cornel West o Joseph Kishore, quienes, según él, representan una alternativa sin compromisos con la política exterior estadounidense hacia Israel.

DO NOT VOTE FOR @KamalaHarris OR @realDonaldTrump THEY BOTH SUPPORT MURDERING CHILDREN THEY ARE BOTH EVIL BEYOND ALL IMAGINATION THERE IS NO LESSER EVIL pic.twitter.com/Vr6i5Gor9b

Kamala Harris ha defendido el derecho de Israel a protegerse y ha apoyado la solución de dos Estados, aunque sin ofrecer detalles específicos sobre cómo lograrla. Esta postura ha generado críticas de sectores progresistas que cuestionan el rol de EE.UU. como principal aliado de Israel en un conflicto que sigue cobrando vidas palestinas.

Donald Trump, por su parte, ha declarado que el ataque de Hamás no habría ocurrido bajo su mandato y ha criticado algunos aspectos de la respuesta de Israel, pero durante su presidencia también eliminó la oposición estadounidense a los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada. En un debate reciente, evitó comprometerse sobre la creación de un Estado palestino independiente, mostrando ambivalencia en torno a una solución definitiva.

La postura de Waters ha generado divisiones y enfrentamientos, incluso con figuras como el músico australiano Nick Cave, quien criticó su llamado al boicot cultural a Israel.

En respuesta, Waters alegó que apoyar culturalmente a Israel “encubre la ocupación y el apartheid”, recordando el sufrimiento de las familias palestinas afectadas. Para Waters, esta causa sigue siendo central, y continúa respaldando a candidatos que considera dispuestos a desafiar el rol de EE.UU. en el conflicto de Medio Oriente.

🚩Listen to musician @rogerwaters and historian @vijayprashad as they reflect on the devastating events unfolding around the world, shedding light on imperialist plundering and the battle of ideas, and how to maintain hope amid the despair. Waters shared about his own… pic.twitter.com/AuBn98DxlN