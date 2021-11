Pese a que su carrera artística abarca casi 60 años y comprende 23 álbumes de estudio; todo parece indicar que los Rolling Stones no son precisamente apreciados por sus colegas musicales. Recientemente, Paul McCartney aseguró que Mick Jagger y compañía no eran más que una banda de covers de blues y ahora es Roger Daltrey, vocalista de The Who, quien secunda la opinión del ex Beatle tildándolos de mediocres 😱.

En una nueva entrevista con Coda Collection, se le pidió a Daltrey opinar sobre las polémicas declaraciones de Macca en torno a los Stones. Y mientras que no reparó en elogiar a Mick Jagger como el gran frontman que es, aseguró que el conjunto en sí es “una banda mediocre de pub”, al tiempo que soltó una carcajada para ofrecer su propia perspectiva del tema.

Los Stones han escrito grandes canciones, pero están en el blues. Están en ese formato. No se puede quitar el hecho de que Mick Jagger sigue siendo el número uno del rock and roll al frente. Los únicos otros que pondrían competirle serían quizás James Brown, tal vez Jerry Lee [Lewis] en su día, y Little Richard. Pero hay que quitarse el sombrero ante Mick Jagger. Es el número uno del rock and roll. Vía Coda Collection.

Sin embargo, la admiración de Daltrey no es extensiva hacia Ronnie Wood, Keith Richards y el fallecido Charlie Watts. Hablando “con todo respeto” sobre los Rolling Stones como agrupación, comentó:

Pero como banda, si estuvieras en la puerta de un pub y escucharas esa música saliendo alguna noche, pensarías: ‘¡Bueno, esa es una banda de pub mediocre!‘. Sin faltar al respeto. Vía Coda Collection.

En cuanto a la eterna confrontación entre los Beatles y los Stones, Daltrey dijo que es como querer comparar manzanas y queso. “Ambos son muy sabrosos, pero el queso hace una cosa y la manzana otra”, dijo, sin especificar qué banda era cada alimento en esa analogía.

En una polémica entrevista con The New Yorker, Paul McCartney defendió una vez más a los Beatles como la mejor banda de la historia, asegurando que sus colegas, los Rolling Stones, no eran más que una “banda de covers de blues”. Justificó su postura alegando que ellos, a diferencia de sus satánicas majestades; habían gozado de un abanico más amplio de influencias. Tal como Daltrey, hizo hincapié en que el sonido de los Stones era más cercano “al blues que al rock”.

Naturalmente, Mick Jagger no pudo quedarse callado y contestó a la diatriba en pleno escenario. En medio de un concierto en Los Angeles como parte de la vuelta de su No Fillter Tour, el septuagenario vocalista invitó al escenario a Paul McCartney, quien “más adelante les acompañaría en un cover de blues”.