Aunque el Internet ahora permea cada aspecto de nuestras vidas, aún hay personas que se resisten a ello. Tal es el caso de Roger Daltrey, el vocalista de The Who, quien opina que el Internet ha arruinado por completo la experiencia de los conciertos en directo.

El veterano del rock está a punto de embarcarse en una gira en solitario por Norteamérica y, aunque dice estar emocionado, también cree que Internet ha arruinado la experiencia del en vivo.

En una nueva entrevista con Billboard, el líder de The Who afirmó que Internet impide que los conciertos sean naturales y que el público “se olvida de las sorpresas”.

A Roger Daltrey no le gusta que sus fans busquen el setlist

La principal queja de Daltrey es que no le gusta que la gente busque los setlists antes de ir a los conciertos, porque ya saben lo que se va a tocar.

“Demasiada gente revela canciones. Ya no quedan sorpresas en los conciertos de hoy en día, porque todo el mundo quiere ver el setlist”. “Estoy jodidamente harto. Internet me ha arruinado los conciertos. ¿Quién quiere saber qué va a pasar después? La gente se olvida de las sorpresas. No lo soporto”.

Roger Daltrey dijo que no forzará más su voz en su próxima gira

Una canción que Daltrey se alegró de revelar que cantaría en su nueva gira fue el himno clásico de The Who, “Won’t Get Fooled Again”. Aunque se trata de una gira en solitario, muchos fans esperarán escuchar las canciones que le hicieron famoso, pero Daltrey no interpretará ese tema de la misma forma que en la grabación original.

“No voy a hacer el grito”, dijo, «voy a hacer que el puto público haga el grito. Llevo 55 años haciendo ese grito y ya estoy harto”. «Ni siquiera quiero intentarlo ahora», admitió Daltrey, mientras hablaba del icónico grito en el éxito de The Who. “Es brutal para las cuerdas vocales. Ellos pueden hacer el grito y yo haré todo lo demás. Hoy en día me gusta más cantar. A los 80 años, creo que me lo merezco”.

Aunque la edad de Daltrey puede haber cambiado su enfoque de los gritos, no ha cambiado su enfoque de las giras.

Daltrey no es la única persona a la que le molesta lo que Internet ha hecho con los conciertos, porque la gente necesita constantemente compartir vídeos y fotos. Artistas como Jack White, Mitski y Placebo han prohibido el uso de teléfonos móviles en sus conciertos para evitar que los fans graben el espectáculo.

Mientras tanto, Daltrey restó importancia recientemente a la posibilidad de que The Who siguiera los pasos de ABBA Voyage y creara un espectáculo de avatares. “Nunca he pensado en ello. No me gustaría ir a verlo”, comentó el cantante.