Robert Trujillo ha nombrado la mejor canción que, desde su punto de vista, podría servir de introducción a cualquiera que no esté familiarizado Metallica y, contrario a la opinión pública, ¡no se trata ni de “Enter Sandman” ni de “Nothing Else Matters”! ya que es un tema que se desprende del álbum ‘Master of Puppets’ (1986).

“Para mí es bastante fácil”– dijo Trujillo a Revolver Magazine sobre su decisión, como parte de la serie editorial “Point of Entry” en la que participó recientemente.

Sin embargo, no parece una decisión fácil de tomar ya que Metallica cuenta, desde su formación en 1983; con 10 álbumes de estudio muy distintos entre sí, pasando por su frenético debut discográfico ‘Kill ‘Em All’ de 1983; la refinación melódica que experimentaron en el ‘Black Album’ de 1991 y el malogrado ‘St. Anger’ del 2003, por mencionar algunos.

Pero Trujillo se muestra confiado y nombra a “Disposable Heroes” como la canción introductoria perfecta.

“Y la razón es que, en muchos sentidos -especialmente en el metal-, es el equilibrio perfecto de lo que yo llamo ‘power groove'”- explicó a Revolver Mag, antes de compartir la conexión personal que tiene con el tema.

“Me gustaba esa canción incluso antes de unirme a la banda. Solía ir a correr por las colinas de las montañas de Santa Mónica para preparar las giras de Suicidal Tendencies“. “Tenía tres o cuatro casetes que me motivaban: uno de ellos era ‘Master Of Puppets’, y también estaban ‘Reign In Blood’ [de Slayer] y ‘Ride The Lightning’ [de Metallica]. Así es como realmente diseccioné y descubrí a ‘Master Of Puppets'”. Vía Revolver Magazine.

El bajista de 57 años de edad explicó que es el sonido de “Disposable Heroes”, orientado a “la zona funky del headbanging”, lo que terminó por convencerlo de que se trata de un all rounder en la discografía del conjunto de thrash metal.

“Está muy bien elaborado y tiene un poco de todo, bueno, ni siquiera un poco, tiene mucho de todo. Siempre es una de mis canciones clásicas de Metallica“. “Sé que algunas personas la llaman un corte profundo… pero ‘Disposable Heroes’ sería mi canción clásica de Metallica por excelencia, porque lo tiene todo“. Vía Revolver Magazine.

Es más, Trujillo no es el único que piensa que “Disposable Heroes” es una de las mejores piezas del repertorio de Metallica pues Corey Taylor, de Slipknot, también declaró lo mismo.

En una sesión de preguntas y respuestas en la convención Mad Monster Party a principios de este año, le preguntaron a Taylor por su canción favorita de Metallica y dijo “Disposable Heroes” sin dudarlo.