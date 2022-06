El catálogo de The Cure es tan dinámico y extenso que, naturalmente, hay mucha “tela de dónde cortar” para realizar un buen cover. Sin embargo, tal y como se podría esperar de un conjunto de su envergadura; existen piezas que, incluso, han trascendido a la propia banda. Tal es el caso de “Just Like Heaven“ (1987), el sencillo que convirtió a The Cure de uno de los actos underground más queridos de Inglaterra, a legítimos iconos del rock de estadio.

Aunque no fue su canción más popular ni en Estados Unidos ni en el Reino Unido, (esos honores corresponden a “Lovesong” y “Lullaby” respectivamente); “Just Like Heaven” sigue siendo la tercera canción de The Cure más escuchada en Spotify, sólo por detrás de “Friday I’m In Love” y “Boys Don’t Cry”. También se ha tocado en casi todos sus conciertos de 1987 con un total de 761 interpretaciones, lo que la convierte en la quinta canción más reproducida en directo de la banda.

Dichas figuras nos dan una idea de lo importante que es “Just Like Heaven” en el imaginario popular pero, también, el número de covers que ha inspirado a lo largo de las décadas (como esta súper reversión hecha por unas grupo de niñas). Todos, desde los folkies modernos The Lumineers hasta los punkrockeros Goldfinger, pasando por los alt-rockeros de los 90 10.000 Maniacs y los reyes del bluegrass The Infamous Stringdusters, han versionado la canción.

Sin embargo, Robert Smith tiene su reinterpretación favorita de “Just Like Heaven”, y no se trata de otra que la hecha por los predilectos también de Kurt Cobain; Dinosaur Jr.

“Just Like Heaven”, de Dinosaur Jr; fue publicada en el Reino Unido dos años después de la versión original de The Cure. “La grabamos para un álbum recopilatorio, pero cuando la terminamos nos gustó tanto que no quisimos dárselas”– dijo el cantante J Mascis a Musician Magazine en 1989.

Dinosaur Jr. incluso le envió a Robert Smith una casete con el cover, al que Smith respondió con entusiasmo diciendo: