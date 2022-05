The Cure ha conversado con NME acerca de su próximo disco ‘Songs Of A Lost World’, álbum al cual ellos mismos han calificado como “implacable” y que a pesar de algunos contratiempos, ya tiene fecha de lanzamiento y está listo para sorprender al mundo.

En 2020, Robert Smith reveló que la banda se encontraba trabajando en dos álbums; uno que tomaría mucho más tiempo que el otro y del cual aún no tenemos noticias, y otro que saldría “a la brevedad”.

Este segundo es sin lugar a dudas ‘Songs Of A Lost World’, disco que, por temas de pandemia que Smith no se esperaba, se retrasó hasta 2021 que se comenzó a abrir un poco más el mundo, permitiendo así sesiones de grabación, mezcla, master, etc.

Hoy, el disco parece estar listo para lanzarse, tiene algunos detalles finales que impiden dar una fecha exacta, pero en palabras de Robert:

“Lo que es seguro es que en octubre comenzaremos a tocarlo en vivo, así que cuenten con que saldrá un poquito antes para arrancar bien la gira” Robert Smith para NME

¿Agosto? ¿Septiembre? ¡Muy probablemente! Esperemos que ya no tarde más porque tal y como Smith dijo en la entrevista: “Del siguiente disco ni hablemos; falta mucho para que tome forma pero confíen en que saldrá”.

2008 fue la última vez que la banda lanzó un disco. ‘4:13 Dream‘ fue producido entre Robert & Keith Uddin, y en esta ocasión Smith parece estar llevando el liderazgo del trabajo en estudio nuevamente.

