Robert Plant recordó cómo la muerte de su hijo Karac en 1977 cambió su vínculo con Led Zeppelin. El cantante habló de su pérdida y de su vida tras la banda.

Lo que debes saber

Robert Plant reveló que la muerte de su hijo Karac, en 1977, cambió su perspectiva sobre Led Zeppelin y su vida como músico.

El cantante reconoció que, después de la pérdida, ya no sentía que necesitara seguir formando parte de la banda y quería dedicar más tiempo a su familia.

Led Zeppelin canceló su gira estadounidense de 1977 y terminó separándose en 1980, tras la muerte de John Bonham.

La muerte de su hijo cambió la relación de Robert Plant con Led Zeppelin

Robert Plant tenía una de las carreras más exitosas del rock cuando sufrió una de las pérdidas más dolorosas de su vida. En julio de 1977, su hijo Karac, de apenas cinco años, murió a causa de una enfermedad gastrointestinal mientras Led Zeppelin se encontraba de gira por Estados Unidos.

Casi cinco décadas después, el cantante volvió a hablar sobre cómo aquella tragedia transformó su manera de entender la música y su lugar dentro de la banda. En una entrevista con The Sunday Times, retomada por Consequence y Louder, Plant explicó que la pérdida modificó su relación con sus compañeros y con la vida que llevaba como estrella de rock.

“Ya no necesitaba al grupo después de perder a mi hijo”, declaró Plant en la entrevista. El cantante explicó que, tras la pérdida, pasar horas esperando entre conciertos había dejado de tener sentido para él.

El impacto de la muerte de Karac también aparece en la música del grupo. Plant dedicó a su hijo “All My Love”, canción publicada en el álbum In Through the Out Door de 1979.

Por qué Robert Plant se distanció de Led Zeppelin

La declaración de Plant permite entender que la muerte de Karac no fue solamente un golpe personal, sino también un momento decisivo para su carrera.

En una entrevista con Rolling Stone de 2007, citada posteriormente por The Independent, el cantante había expresado una idea similar: después de perder a su hijo, no quería seguir en Led Zeppelin, sino estar con su familia. También habló sobre la necesidad de cambiar hábitos y replantearse sus prioridades.

La gira estadounidense de la banda fue cancelada tras la tragedia. Aunque Led Zeppelin continuó existiendo durante los años siguientes, Plant ya no veía su vida profesional de la misma manera.

La historia también ayuda a comprender por qué el cantante desarrolló una carrera posterior tan distinta a la etapa de máximo éxito del grupo. Puedes leer más sobre sus opiniones acerca de su antigua banda en Robert Plant dice que Led Zeppelin no era más que “música idiota”.

La tragedia ocurrió tres años antes del final de Led Zeppelin

La muerte de Karac ocurrió en 1977, pero Led Zeppelin no se separó oficialmente sino hasta 1980, después del fallecimiento de su baterista, John Bonham.

Bonham murió en septiembre de ese año y los integrantes restantes decidieron que no podían continuar sin él. El final de la banda marcó uno de los momentos más importantes de la historia del rock, aunque para Plant el distanciamiento emocional había comenzado antes.

Tras la disolución, el vocalista desarrolló una extensa trayectoria en solitario, explorando sonidos que se alejaban del hard rock que lo convirtió en una figura mundial. También colaboró con músicos de distintas generaciones y estilos.

Robert Plant siguió adelante con una carrera propia

A pesar de la influencia que Led Zeppelin conserva en la historia de la música, Plant nunca ha mostrado demasiado interés en vivir permanentemente de la nostalgia por el grupo.

Después de Led Zeppelin, Plant publicó discos en solitario, grabó con Alison Krauss y desarrolló el proyecto Saving Grace, con el que ha explorado el folk, el blues y canciones tradicionales. Su actividad reciente mantiene el enfoque musical que eligió fuera del grupo.