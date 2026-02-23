Robbie Williams regresa a México este 2026. Conoce la fecha de su concierto en el Palacio de los Deportes, detalles de la preventa y su gira Britpop.

Conoce todos los detalles sobre el esperado concierto del cantante británico en el Palacio de los Deportes y asegura tus entradas para este espectacular evento musical.

Lo que debes saber:

El cantante británico se presentará el 7 de octubre de 2026 en la CDMX.

El concierto se llevará a cabo en el emblemático Palacio de los Deportes.

La preventa de boletos iniciará oficialmente el 2 de marzo en Ticketmaster.

El famoso cantante británico Robbie Williams confirmó su esperado regreso a México. Ocesa anunció oficialmente que el ídolo pop se presentará en la Ciudad de México para reencontrarse con sus seguidores locales. Este concierto suma un evento masivo a la cartelera musical de nuestro país para los próximos meses.

La última visita del artista ocurrió en mayo 2023 durante el festival Tecate Emblema. Ahora, regresa con un espectáculo en solitario que promete repasar sus más grandes clásicos y presentar sus nuevas composiciones musicales. Los fanáticos ya se preparan para asegurar su lugar en esta inolvidable presentación en vivo.

Este nuevo concierto forma parte de su gira internacional titulada Britpop Tour. El artista recorrerá varios países europeos antes de pisar territorio mexicano. La promotora garantiza un montaje escénico de primer nivel, diseñado específicamente para resaltar la innegable energía y el carisma del intérprete sobre el escenario.

¡Robbie Williams llega este 7 de octubre al Palacio de los Deportes! 🔥💥#PreventaBanamex: 2 de marzo.

Venta general a partir del 3 de marzo. pic.twitter.com/kJJLfMcBnA — Ocesa Total (@ocesa_total) February 23, 2026

Fecha oficial y sede del esperado concierto en la capital

La fecha confirmada para es el miércoles 7 de octubre de 2026. El Palacio de los Deportes albergará esta vibrante presentación en la capital del país. Este recinto techado ofrece excelente acústica y la capacidad suficiente para recibir a miles de admiradores que cantarán todos sus grandes y reconocidos éxitos.

Todo sobre la venta de boletos y fases de preventa exclusivas

La venta de entradas arrancará con la Preventa Banamex el 2 de marzo de 2026. Los usuarios comprarán sus pases desde las once de la mañana mediante el sistema Ticketmaster.

Esta etapa exclusiva finalizará ese mismo día antes de la medianoche, dando paso inmediato a la siguiente fase de venta general.

El público podrá adquirir entradas desde el martes 3 de marzo. Regulaciones recientes de la Procuraduría Federal del Consumidor exigen publicar los precios totales y el mapa del recinto antes de comenzar cualquier transacción comercial. Esta medida legal otorga transparencia absoluta a los admiradores interesados en asistir a este gran evento.

Las fechas confirmadas para adquirir localidades incluyen distintas fases comerciales. Ocesa programó las siguientes etapas para organizar la alta demanda de los fanáticos mexicanos:

Venta Beyond: 26 de febrero.

Preventa Priority: 27 de febrero.

Preventa Banamex: 2 de marzo.

Venta General: 3 de marzo.

Britpop: La nueva era musical del exitoso intérprete inglés

El músico promociona su decimotercer álbum de estudio titulado ‘Britpop’. El disco se lanzó a principios de año y cosechó reseñas favorables. Su obra reciente conforma un hermoso homenaje sonoro a la música inglesa, consolidando la madurez artística de Robbie dentro de la enorme y competitiva industria musical internacional.

Colaboraciones internacionales y el impacto de su trayectoria

El material discográfico destaca por incluir participaciones de artistas reconocidos mundialmente. El repertorio incluye el tema “Human” interpretado junto al dúo mexicano Jesse & Joy. También resalta “Desire”, grabada en colaboración con Laura Pausini, elegida como himno oficial para el próximo torneo de fútbol internacional varonil.

El artista acumula tres décadas de exitosa trayectoria cosechando múltiples triunfos internacionales. Sus dieciocho premios BRIT avalan su gran influencia cultural en el Reino Unido. Los fanáticos esperan cantar clásicos inmortales como “Angels” y “Rock DJ” durante esta fantástica velada musical programada en el emblemático recinto de la capital.