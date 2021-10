Una de las discusiones más acaloradas ahora mismo es la que existe entre Residente y J Balvin. Tras el anuncio de los nominados a la 22º edición de los Latin Grammys (uno de los máximos galardones a la música hispanohablante); el intérprete de éxitos como “Ginza” o “Mi Gente” llamó a boicotear a la Academia Latina de Grabación, tras considerar que el comité “no valora al género urbano”.

Y es que el colombiano súper estrella, quien recientemente lanzó al mercado ‘José’, su más reciente álbum; únicamente figura en dos categorías: Canción del año y Mejor Canción Urbana, en ambos casos por “Agua”, sencillo en colaboración con Tainy.

Y aunque ciertamente ha habido mucho debate en torno a la legitimidad de los premios, lo cierto es que gozan de una amplia trayectoria como reconocedores a la música latina, y Residente de Calle 13 tiene opiniones contrarias a las de Balvin.

A través de un video en Instagram (que ya fue eliminado y rescatado en otras plataformas), Residente, cuyo nombre verdadero es René Pérez Joglar, arremetió en contra del reguetonero criticando su llamado a otros artistas y colegas, para que no asistan a la ceremonia de premiación el próximo 18 de noviembre en Las Vegas, Nevada.

-Para entender porque estoy perdido José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿de qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón: C. Tangana, Rauw Alejandro, Akapellah, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabon, Youtuel, Beatriz Luengo, Myke Towers.

O sea, ¿tú le vas a decir a Myke Towers que posiblemente es su primera vez nominado que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los cojones?.