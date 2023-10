Después de haber sido amenazado de muerte por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y de verse obligado a cancelar varios conciertos en México; ahora ha trascendido que el ídolo del nuevo regional mexicano, Peso Pluma, es custodiado por un cuerpo de 50 agentes, 5 de los cuales pertenecen a la CIA.

Peso Pluma es custodiado por 5 agentes de la CIA

Bien dicen por ahí que a tiempos desesperados, medidas desesperadas. Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, la integridad del cantante de “Lady Gaga” es salvaguardada por 50 elementos de seguridad. Sin embargo, habría 5 agentes que pertenecen a la CIA (Central Intelligence Agency), un servicio de inteligencia exterior de naturaleza civil del Gobierno federal de Estados Unidos encargado de recopilar, procesar y analizar información de seguridad nacional de todo el mundo.

“Me contaron que tiene un ejército custodiándolo, ¿cómo no? Es el artista global más escuchado del mundo junto con Bad Bunny. Hoy en día, tiene a 50 personas cuidándolo, es un ejército que vela por él”, compartió Infante en su canal de YouTube. “Imaginen que de esas 50 personas de seguridad, hay 5 de la CIA, sí, de los Estados Unidos, de la CIA. Cinco agentes de la CIA están a cargo de la seguridad de Peso Pluma“.

Pese a que las advertencias que recibió son bastante serias, puesto que vinieron por parte de una de las células criminales más violentas del país, Peso Pluma aseguró recientemente a The New York Times que no se siente intranquilo, y que su debate es más bien de carácter espiritual.

“Hay muchas cosas que son falsas y muchas cosas que no lo son. Me siento seguro, estar cerca de Dios es lo más importante, y creo que por eso me siento seguro. Para mí es más una cuestión espiritual”.

Peso Pluma cobra más que Luis Miguel

Durante otra transmisión en vivo, Gustavo Adolfo Infante reveló que Peso Pluma sería uno de los intérpretes mexicanos más redituables del momento, pues cobra más que Luis Miguel. Esta información la habría compartido la también periodista de espectáculos, Ana María Alvarado, refiriendo que el de Zapopan, Jalisco cobra $12 millones más de pesos que el Sol de México por presentación.

“Es increíble lo que está cobrando. Según mi compañera Ana María Alvarado, Luis Miguel está cobrando 1.8 millones de dólares, que equivalen a 32 millones de pesos por presentación. Peso Pluma, por su parte, está cobrando… no lo van a creer, 2.5 millones de dólares por presentación, es decir, 45.5 millones por presentación“

Mientras tanto, Peso Pluma tuvo que cancelar la mayor parte de la gira que tenía planeada al interior del país, como parte del Doble P Tour, debido a las amenazas de muerte que recibió.

De esta manera, las únicas tres presentaciones de Peso Pluma que siguen pie en México son en CDMX (11 de noviembre), Guadalajara (4 de noviembre) y Monterrey (8 de noviembre). Recientemente, anunció algunas fechas complementarias por Latinoamérica, con las que cerrará este 2023.