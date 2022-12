Red Hot Chili Peppers anuncian nuevo álbum 'Return of the Dream Canteen'

Iggy Pop, the Roots, the Mars Volta & Thundercat son tan sólo algunos de los elegidos para acompañar a los Red Hot Chili Peppers, quienes recientemente acaban de unir a la alineación original, en su primera gira mundial de grandes magnitudes, reporta Pitchfork.

La gira que arrancará programada para arrancar en Vancouver, planea recorrer más de 20 ciudades tanto en América como en Europa.

Junto a los artistas ya mencionados, otros grandes nombres como Post Malone se presentarán, además de St. Vincent, City and Colour, King Princess y, por supuesto, The Strokes.

Tanto ‘Unlimited Love‘ como ‘Return of the Dream Canteen‘, son los discos con los que la banda hizo un imponente regreso y le abrió las puertas de nueva cuenta a John Frusciante, quien luego de más de una década de haberse separado de la banda, y emprendido sus proyectos solistas.

¿Quieren conocer las fechas? Se las dejamos por acá. Recuerden que para comprar boletos para Red Hot Chili Peppers, es tan sencillo como entrar a su sitio oficial.

01-14 Inglewood, CA – Kia Forum

01-21 Auckland, New Zealand – Mt. Smart Stadium &

01-26 Dunedin, New Zealand – Forsyth Barr Stadium &

01-29 Brisbane, Australia – Suncorp Stadium &

02-02 Sydney, Australia – Accor Stadium &

02-04 Sydney, Australia – Accor Stadium &

02-07 Melbourne, Australia – Marvel Stadium &

02-09 Melbourne, Australia – Marvel Stadium &

02-12 Perth, Australia – Optus Stadium &

02-16 Singapore, Singapore – Singapore National Stadium

02-19 Tokyo, Japan – Tokyo Dome

02-21 Osaka, Japan – Osaka Jo Hall

03-18-19 Mexico City, Mexico – Foro Sol (Vive Latino Festival)

03-29 Vancouver, British Columbia – BC Place *~

04-01 Las Vegas, NV – Allegiant Stadium #~

04-06 Fargo, ND – Fargodome ^~

04-08 Minneapolis, MN – US Bank Stadium ^~

04-14 Syracuse, NY – JMA Wireless Dome ^~

05-12 San Diego, CA – Snap Dragon Stadium >+

05-14 Phoenix, AZ – State Farm Stadium ^+

05-17 San Antonio, TX – Alamodome ^+

05-19 Gulf Shores, AL – Hangout Music Festival

05-25 Houston, TX – Minute Maid Park ^+

06-18 Landgraaf, Netherlands – Pinkpop

06-21 Warsaw, Poland – PGE Narodowy <

06-24 Odense, Denmark – Tinderbox

06-26 Mannheim, Germany – Maimarktgelände <

06-30 Leuven, Belgium – Rock Wercther

07-02 Milan, Italy – I-Days

07-06 Lisbon, Portugal – NOS Alive

07-08 Madrid, Spain – Mad Cool

07-11 Lyon, France – Groupama Stadium <~

07-14 Vienna, Austria – Ernst-Happel Stadion <~

07-17 Carhaix, France – Les Vieilles Charrues

07-21 London, England – Tottenham Hotspur Stadium %~

07-23 Glasgow, Scotland – Hampden Park %~

& con Post Malone

^ con The Strokes

< con Iggy Pop

% con The Roots

# con St. Vincent

> con The Mars Volta

* con City and Colour

+ con Thundercat

~ con King Princess

En otras noticias, puede que Josh Klinghoffer haya salido de los RHCP, pero eso no significa que deba dejar de tocar con sus viejos amigos de la banda.