Tom Morello es un guitarrista como ningún otro, y se hizo un nombre en una banda como ninguna otra. El sonido de aquel subersivo con gorra y Telecaster aumentó el de Rage Against the Machine (RATM) y convirtió al grupo de rap-rock en uno de los más memorables y queridos de los últimos 30 años.

Además de ser el guitarrista de RATM, el trabajo de Morello ha sido extenso. Formó el supergrupo Audioslave en 2001 junto al fallecido Chris Cornell, dándonos riffs descomunales como “Cochise”. También se unió al supergrupo Prophets of Rage en 2016 junto al bajista de RATM y Audioslave, Tim Commerford, el baterista Brad “B-Real” Wilk de Cypress Hill y DJ Lord y Chuck D de Public Enemy.

Dado que Morello es un iconoclasta, sus legiones de discípulos llevan mucho tiempo queriendo profundizar en su compleja mente para entender cómo da forma a su arte. Pues bien, por suerte para ellos, una vez se sentó con Pitchfork y explicó las influencias de su vida, trazando su viaje desde la infancia hasta el superestrellato y las canciones que impactaron en su ascenso.

El primer disco del que se enamoró de verdad fue ‘Desolation Boulevard’ (1974) de Sweet, y se sintió especialmente atraído por su éxito de 1973 “The Ballroom Blitz”. Con sólo diez años, fue su primera introducción al apasionante mundo del hard-rock y el metal.

“Este fue realmente el primer disco que compré por mi cuenta. El éxito de ese álbum era ‘The Ballroom Blitz’, que debí escuchar en la radio AM a mediados de los 70. Me gustaba la imagen de la portada, y muchas canciones daban a entender que el mundo era muy diferente y más emocionante que el suburbio conservador en el que vivía”.

“Mi madre me compró mi primer tocadiscos para que pudiera escucharlo en mi habitación y no tener que molestarla. Sweet me dio una patada en el culo con su hard rock glam con una pizca de prog”.

Tom Morello vía Pitchfork.