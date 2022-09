“Du. Du hast. Du hast mich“- a finales de la década de los noventa, todos los fanáticos de Rammstein (alemanes o no) cantaban las líneas iniciales del sencillo que los catapultaría al éxito mundial, sin embargo; ¿qué es lo que realmente significa?

Extraída de su segundo álbum, ‘Sehnsucht’ (Deseo) de 1997, “Du Hast” introdujo a Rammstein en el mercado occidental al aparecer en ‘Matrix’ y, más tarde, en la comedia de fumadores ‘Hit High’, protagonizada por Method Man y Redman.

Literalmente hablando, el significado de “Du Hast” se deja a la interpretación y al doble sentido.

La estrecha pronunciación entre du hast (tienes) y du hasst (odias), juega con dos acepciones a lo largo de la canción: Du hast mich (me tienes) y Du hasst mich (me odias).

Y aunque la composición está llena de letras escasas –“Tú, me tienes, me tienes / Me tienes, me pediste / Me pediste, me pediste y no dije nada”– ‘Du Hast’ explora los perjuicios del matrimonio, y la separación y el resentimiento que se producen en una relación de larga duración.

“Du Hast” también juega con los votos matrimoniales alemanes –“Wollen Sie einander lieben und achten und die Treue halten bis dass der Tod euch scheidet?”– que significa “¿Se amarán, respetarán y permanecerán fieles hasta que la muerte los separe?”.

Ahora, sobre la inspiración detrás del corte, el guitarrista Richard Kruspe dijo al respecto:

“Esta canción trata en realidad de una especie de lealtad”. “Vemos a Rammstein como una especie de familia. Tenemos una fuerte conciencia, un fuerte sentido de la tradición en esta banda”. “Y para mí, esta canción es un poco como esa promesa de fe que conocemos de las bodas, que se ha integrado en esta familia”. Vía American Song Writer.

Como guiño a ‘Lost Highway’, la película de 1997 de David Lynch, el vídeo de “Du Hast”, dirigido por Philipp Stölz; presenta el efecto especial de un coche y un pequeño edificio que explotan en reversa, mientras que la escena en el almacén, “sacándose sangre unos a otros”, se inspira en ‘Reservoir Dogs’ de Quentin Tarantino.

Mientras tanto, “Du Hast”, todos los éxitos y nuevos temas de Rammstein sonarán en la CDMX los próximos 1, 2 y 4 de octubre, con los recitales que el conjunto alemán ofrecerá en México como parte de su actual gira mundial.

El espectáculo promete fuego, pirotecnia y mucha acción. Las entradas para los tres shows están agotadas y por aquí puedes revisar el posible setlist de la jornada.

En el marco de los conciertos, fanáticos locales le piden a la audiencia no lanzar peluches del Dr. Simi al escenario, en medio de opiniones divididas sobre la recién instaurada tradición nacional.