Había pasado una larga década desde que Rage Against the Machine subieron juntos al escenario. Pero, el sábado (9 de julio) por la noche, en el Alpine Valley Music Theater de East Troy, Wisconsin, con todas las entradas agotadas; los rockeros radicales no parecieron mostrar signos de oxidación, ya que deleitaron a un público de más de 30,000 personas con un feroz conjunto de clásicos de su discografía.

Según Rolling Stone, el espectáculo comenzó a la manera típica de la banda, cuya mezcla patentada de rap, rock y metal de protesta les ha mantenido en un estatus de cabezas de cartel, a pesar de dos pausas prolongadas desde su separación en el 2000. El set comenzó con “Bombtrack” de 1992 -durante el cual las palabras “Fear is Your Only God” (El miedo es tu único Dios) parpadearon en la pantalla detrás de ellos-, seguido de clásicos que sacuden el suelo como “People of the Sun” y “Bulls on Parade”.

El espectáculo de 90 minutos, por supuesto, también incluyó algunas de las provocaciones esperadas de RATM, incluyendo imágenes en la pantalla del escenario de un carro de la policía del Paso en llamas; un helicóptero acercándose a un grupo de refugiados en un barco y la incitante frase “Aborten al Tribunal Supremo“, justo semanas después de que los jueces conservadores en los EE.UU. anularan la histórica decisión sobre el aborto Roe v. Wade.

💥 Rage Against The Machine volvió a los escenarios con su primer show en casi 11 años 🔥 pic.twitter.com/S32GUdeaH7 — Pogopedia (@Pogopedia) July 10, 2022

El show también incluyó una versión de “The Ghost of Tom Joad” de Bruce Springsteen, que no habían tocado desde su último tour en el año 2000; así como las favoritas de los fans como “Killing in the Name”, “Bullet in the Head”, “Know Your Enemy”, “Testify”, “Guerrilla Radio”, “Sleep Now in the Fire” y “War Within a Breath”.

El concierto fue la primera actuación en vivo de Rage Against the Machine desde LA Rising el 30 de julio de 2011; el próximo show de su gira Public Announcement tendrá lugar hoy, lunes (11 de julio) por la noche, en el United Center de Chicago. Mira un vídeo de los fans y la lista de canciones completa a continuación