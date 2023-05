Tom Morello es uno de los músicos más reconocidos de su era por una buena razón: la versatilidad. En la década de los noventa saltó a la fama como parte de Rage Against the Machine, un proyecto que desafiaba las leyes de lo establecido al mezclar el poder del rock convencional con la innovación y fiereza que en aquel entonces representaba el hip hop, un género relativamente nuevo.

Después, Morello tuvo la oportunidad de participar en otra super banda muy distinta a RATM que no es otra que Audioslave, orientada al rock, a lado del reconocido Chris Cornell. Prophets of Rage (rap-rock); Street Sweeper Social Club (alt rock) y hasta Bruce Springsteen forman parte del amplio currículum de Morello.

Con tantas influencias de por medio, no resulta extraño saber que el metal ha sido parte fundamental del crecimiento de Morello. Por eso, el guitarrista reveló los trece discos de metal que más le han inspirado para construir su propio sello musical (vía Music Radar).

Más allá de su base instalada en el rap, Morello siempre tuvo afinidad por la música metal, y Judas Priest y Black Sabbath eran algunos de sus grupos favoritos. Aunque Rage saltó a la fama cuando la música metal estaba en decadencia, mencionó tener algunos artistas de hair metal en su colección, citando los primeros discos de Van Halen y Mötley Crüe entre sus favoritos.

Aparte de las bandas de metal tradicionales, Morello también sentía afinidad por los proyectos de hard rock adyacentes que se agrupaban con el metal, como AC/DC, Aerosmith y Guns N’ Roses. Aunque no todos estos grupos encajan normalmente en el concepto tradicional de metal, allanaron el camino para los grupos más pesados que vinieron después.

A la hora de elegir algunos de sus álbumes de metal favoritos de todos los tiempos, Morello se apresuró a mencionar su amor por los grandes de la guitarra como Randy Rhoads. Hablando del ‘Blizzard of Ozz’ de Ozzy Osbourne:

“Combinaba una impresionante musicalidad con un rock furioso, y revitalizó la carrera de Ozzy y empezó a convertirle en el nombre familiar que es hoy. Y lo que es más importante, si no hubiera ninguna voz en el disco, seguiría ocupando esta alta posición gracias a la maestría con el hacha de Randy Rhoads”.

El amor por el metal no cesó cuando se hizo famoso. Mucho después de la formación de Rage, Morello seguía atento a las nuevas tendencias, aplaudiendo a bandas como Tool y System of a Down por su forma de subvertir el género. Aunque ambas bandas encajan en la vena del metal tradicional, hay casi un poco del espíritu de Rage en esos actos, siendo francos sobre lo que eran y no queriendo comprometer su sonido de ninguna manera.

Los 13 álbumes de metal favoritos de Tom Morello