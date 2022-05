En un mundo en el que los rockeros creen que pueden opinar acerca de los derechos del cuerpo de la mujer, una de sus bandas favoritas, Rage Against the Machine ha compartido un comunicado en pro del derecho al aborto en los EE.UU, reporta NME.

Luego de que el pasado 02 de mayo se filtrara un draft escrito por Samuel Alito, en el que planteaba una forma de hacer del aborto un acto ilegal en todos los EE.UU. con prisión incluida en unos estados y pena de muerte en otros (imagínense), la banda decidió levantar la voz al respecto:

En resumen, a Rage Against the Machine le preocupa cómo cada partido a veces es pro aborto y a veces no lo es; a veces lo penaliza y en otras, lo aprueba; y el hecho de que constantemente el argumento esté cambiando y evolucionando de manera tan drástica, debería preocuparle a la población pues forma parte de la manipulación de la que por años han hablado.

¿Es momento de replantear ideologías y entender que hay derechos humanos siendo utilizados sólo a favor de ciertos argumentos políticos?

En palabras de un experto:

En otras noticias, famoso rockstar dice que Rage Against the Machine solo es “rock del gobierno”.