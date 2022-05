Sin dudas, el tema más famoso del catálogo de Radiohead, y que los puso en la mira del panorama internacional, es “Creep“. Originalmente lanzado en 1992 como sencillo debut, el corte no gozó inmediatamente de las mieles del éxito hasta un año después, cuando fue incluido en ‘Pablo Honey’. Desde entonces, la plusvalía de “Creep” creció tanto que casi cualquier banda, desde famosas hasta de covers; han rendido su propia versión del tema. Tal es el caso de Korn quienes, pese a la diferencia de géneros, hicieron lo propio y a la perfección.

Considerados como uno de los pilares del nu-metal, parecía difícil que Korn eligiera un tema de corte rock alternativo para reinterpretar. Pero así fue, y lo hicieron en el marco de un espectáculo muy especial: su MTV Unplugged.

Tras el lanzamiento de ‘See You on the Other Side’ (2005), Korn se aventuró a tocar en MTV Unplugged, significando el segundo show acústico en toda su carrera. Para la gran ocasión se hicieron acompañar de colegas de la talla de Robert Smith y Amy Lee, además de seleccionar a “Creep” como el único cover de la velada.

Frente a un exclusivo público de 50 personas, que se reunió en los estudios de MTV en Times Square, Nueva York; Jonathan Davis y compañía ofrecieron un set de 11 canciones, todas ellas adaptadas al formato “desenchufado” del programa. Se grabó en diciembre del 2006, y obtuvo su transmisión televisiva en febrero del 2007.

Así fue como, gracias a MTV, tenemos la oportunidad de escuchar a Korn reinterpretando el clásico absoluto de Radiohead. Muy a su manera y haciéndole honores a la original.