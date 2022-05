“Paranoid Android” es, sin lugar a dudas, uno de los temas más exitosos de la discografía de Radiohead. Se lanzó en mayo de 1997 como el tercer sencillo de ‘Ok Computer’, se situó en el número tres de la lista de singles del Reino Unido (su posición más alta hasta la fecha); y recibió elogios tanto del público como de la crítica especializada.

Ha aparecido regularmente en las listas de las mejores canciones de todos los tiempos -incluidas la de las 500 mejores canciones de NME y Rolling Stone, respectivamente. Su vídeo musical animado, dirigido por Magnus Carlsson, se convirtió en una de las piezas audiovisuales más importantes, que hasta el día de hoy es automáticamente reconocible cuando llega a aparecer en canales como MTV o VH1.

Pero, ¿qué tanto sabes sobre la composición de “Paranoid Android”? A continuación te compartimos algunos datos interesantes.

La Inspiración

Tal y como lo ha contado antes Thom Yorke, “Paranoid Android” surgió de una mala noche que el cantante experimentó en un bar de Los Angeles. Dijo haberse sentido rodeado por “demonios de otro planeta”, que fomentaron un ambiente de claustrofobia, paranoia y ansiedad. De hecho, de aquí tomo inspiración para la composición completa de ‘Ok Computer’. Explicó:

“Todo el mundo intentaba sacar algo de mí. Sentí que mi propio yo se derrumbaba en presencia de aquello, pero también me sentí total y absolutamente parte de, como si todo fuera a derrumbarse en cualquier momento”.

La razón principal por la que Thom quedó aterrorizado de aquella noche, fue una mujer que inhalaba cocaína y peleaba con alguien que le derramó una bebida encima:

“Había una mirada en los ojos de esta mujer que nunca había visto antes en ningún sitio. … No pude dormir esa noche por ello”- En ella se inspiró la frase “kicking squealing Gucci little piggy”.

La Letra

Tanto el título del álbum como el de la canción proceden de la clásica novela de ciencia ficción de 1979, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy de Douglas Adams; que la banda leyó durante su gira en favor de ‘The Bends’. La propia canción lleva el nombre del personaje del libro, “Marvin, el Androide Paranoico”.

“Marvin” es un robot que siempre está deprimido porque las infinitas posibilidades de su mente se desperdician en actividades repetitivas y triviales. El nombre del álbum, OK Computer, también procede de una frase pronunciada por otro personaje de la saga: “El capitán Zaphod Beeblebrox”, quien grita: “OK Computer, quiero el control manual total ahora”, mientras desciende a su nave.

“Se trata sobre sentirse expuesto a Dios, no sé”– desarrolló Yorke acerca de la letra de “Paranoid Android”.

“(…) Llevábamos meses ensayando la canción, pero la letra se me ocurrió a las cinco de la mañana. Intentaba dormir cuando escuché literalmente esas voces que no me dejaban en paz. Eran las voces de la gente que había escuchado en el bar. Resultó ser un lugar de mala fama y de consumo de cocaína, pero yo no lo sabía. Básicamente se trata del caos, de un p*to caos total”.

El proceso de escritura y producción

Tal y como en su momento se hizo con ‘Abbey Road’ de The Beatles, “Paranoid Android” está compuesta por pedazos de otros tracks inconclusos. Es por esta razón que constantemente se le compara -musicalmente hablando- con “Hapiness Is A Warm Gun”, también de los Beatles, que posee arreglos muy parecidos.

La inspiración para una canción larga (6:27 min) vino de “Bohemian Rhapsody de Queen”; mientras que su sonido rememora al de los Pixies, quienes hicieron famosa la fórmula del “verso tranquilo y estribillo fuerte”.

Las armonías de la canción son maravillosas. Hay una presencia continua de acordes no diatónicos y progresiones inusuales, lo que demuestra que las canciones de Radiohead son todo menos obvias desde el punto de vista armónico.

“Se sintió como si fuéramos alumnos irresponsables que están haciendo esta… cosa traviesa, porque nadie hace una canción de seis minutos y medio con todos estos cambios. Es ridículo”. Colin Greenwood sobre “Paranoid Android”.

“Paranoid Android” se grabó en una mansión del siglo XV en el pueblo de St. Catherine, que perteneció a la actriz Jane Seymour. Como si no fuera ya lo bastante ofensiva para la radio comercial, la primera versión del corte duraba 14 minutos, y presentaba un interludio con el guitarrista Jonny Greenwood tocando el órgano. Más tarde se cambió a seis minutos y medio, ya que la sección de órgano se sustituyó por un fade out con una guitarra. Esta versión llevó al grupo más de un año para aprender a tocarla en directo.