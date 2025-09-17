El Festival de Música y Artes del Valle de Coachella ha revelado la lista completa de artistas que tomarán los escenarios en su edición 2026.

El evento se llevará a cabo en dos fines de semana, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, en Indio, California, con Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G como figuras principales.

Los artistas que lideran Coachella 2026

Sabrina Carpenter regresa a Coachella después de su debut en 2024, ahora con un lugar estelar en la programación tras el impacto de sus discos Short n’ Sweet y Man’s Best Friend.

Antes de llegar a Coachella, la cantante cerrará 2025 con residencias en Nueva York y Los Ángeles, además de participar en festivales en Sudamérica.

Justin Bieber también vivirá un momento especial, ya que será la primera vez que encabece este festival. Aunque en años anteriores apareció como invitado en los sets de Ariana Grande, Daniel Caesar y otros, nunca había liderado el escenario.

Su presentación será además su regreso oficial a los conciertos tras más de tres años de ausencia, respaldado por sus más recientes producciones Swag y Swag II.

Karol G completa la terna de cabezas de cartel, consolidando su lugar como una de las artistas latinas más influyentes del momento.

Sorpresas y colaboraciones en el lineup

Además de los principales, destacan nombres como Young Thug, the xx, FKA twigs, Turnstile, David Byrne y Addison Rae.

También figuran proyectos inesperados como Nine Inch Noize, que une a Nine Inch Nails y Boys Noize; así como la presentación especial de Kid A Mnesia, descrita como un “debut en el búnker” de Radiohead, aunque la banda confirmó que no actuará presencialmente.

El listado se completa con artistas de gran diversidad sonora: desde Iggy Pop, Disclosure y Moby, hasta propuestas emergentes como Wet Leg, CMAT, Oklou y Drain.

Anyma también participará como headliner con su proyecto audiovisual Æden.

Venta de boletos para Coachella 2026

Los pases generales y VIP estarán disponibles a partir del viernes 19 de septiembre a la 1 p. m. (hora del Este). Como cada año, se espera una alta demanda para uno de los festivales más icónicos del mundo.