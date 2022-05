El álbum debut de The Smile, disponible desde hoy, viernes 13 de mayo, no puede evitar sentirse un poco familiar, debido a la presencia de tres arquitectos clave del sonido de Radiohead.

Liderado por Thom Yorke y Jonny Greenwood, junto con el baterista Tom Skinner del grupo de jazz londinense Sons of Kemet, y producido por Nigel Godrich; A Light for Attracting Attention sitúa obras de la época posterior de Radiohead como The King of Limbs y A Moon Shaped Pool, en contextos más abiertos.

Los 13 temas rara vez fuerzan la condición de “proyecto paralelo” de The Smile. En cambio, dan la bienvenida a nuevos matices y texturas, en un disco que juega contra todas las expectativas. Las comparaciones con la banda a tiempo completo de Yorke y Greenwood son inevitables: no se puede impedir el fraseo fluido del cantante y su inclinación por los sonidos espaciales.

Sin embargo, Skinner aporta un galope rítmico distintivo, y las canciones no se ven limitadas por género o estilo, aunque Radiohead nunca ha sido ,limitado por ello. Como mínimo, A Light for Attracting Attention merece colocarse a la derecha del exuberante y extenso catálogo de Radiohead, dejando de manifiesto la infinita creatividad de sus autores.

Escucha a continuación A Light For Attracting Attention, el disco debut de The Smile.