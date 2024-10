En una reciente entrevista con NME, Jonny Greenwood reveló detalles sobre los ensayos de reunión de Radiohead que tuvieron lugar este verano, describiéndolos como “divertidos y naturales”, sugiriendo que la conexión entre los miembros de la banda sigue intacta, incluso tras años sin trabajar juntos.

Sin embargo, aclaró que, aunque disfrutaron del reencuentro, no hay planes inmediatos para nueva música o giras en 2025, ya que todos están ocupados con sus propios proyectos individuales.

Radiohead no ha lanzado nueva música desde 2016, cuando publicaron ‘A Moon Shaped Pool’, pero los miembros han seguido activos en sus respectivas carreras.

Thom Yorke ha trabajado en la música para cine y teatro; Ed O’Brien lanzó su primer álbum en solitario en 2020 y Colin Greenwood ha sido parte de la banda en vivo de Nick Cave & The Bad Seeds. Jonny, por su parte, ha estado inmerso en la creación de bandas sonoras y en su banda paralela The Smile.

El impacto de The Smile en el futuro de Radiohead

Greenwood también comentó cómo su trabajo con The Smile podría influir en el futuro de Radiohead.

Con The Smile, utiliza “salas de calentamiento”, espacios donde la banda experimenta con nuevas ideas antes de los conciertos. Este enfoque más relajado y espontáneo, según él, podría aplicarse a Radiohead si deciden volver al estudio.

El músico también señaló que, al ser un grupo más pequeño, The Smile puede moverse más rápido que Radiohead, lo que ha facilitado la creación rápida de música.

Su tercer álbum, ‘Cutouts’, se lanzó sorpresivamente poco después de su segundo disco, algo que contrastó con el proceso más lento y meticuloso de grabación de Radiohead.

El futuro incierto de Radiohead

Aunque no hay planes concretos para el regreso de Radiohead, Greenwood dejó claro que la banda aún tiene una relación fuerte y abierta a posibilidades futuras. Mientras tanto, los miembros siguen explorando proyectos individuales que podrían, eventualmente, aportar nuevas influencias cuando llegue el momento de volver a trabajar juntos.

En noticias relacionadas, el hermano de Jonny, Colin Greenwood, está a punto de estrenar ‘How To Disappear: A Photographic Portrait Of Radiohead’, un libro fotográfico que retrata a Radiohead desde la era ‘Hail To The Thief’ (2003) hasta ‘A Moon Shaped Pool’ en 2016.