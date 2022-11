A muchos les sorprenderá saber que cuando Thom Yorke escribió “No Surprises” su intención era no componer otra triste y melancólica canción de rock. Sin embargo, las cosas no salieron precisamente como las planeó y el cuarto sencillo de ‘Ok Computer’ es ampliamente considerado como uno de los temas más taciturnos en la discografía de Radiohead.

“No Surprises” fue escrita en 1996 cuando la banda se tomaba un descanso de la gira de su segundo álbum de estudio, ‘The Bends’. Querían adoptar un nuevo enfoque en el álbum y aún durante la fase de composición, Thom Yorke declaró:

“Podríamos volver a hacer otro disco miserable, mórbido y negativo desde el punto de vista lírico, pero no quiero hacerlo, en absoluto. Y deliberadamente sólo he escrito todas las cosas positivas que escucho o veo. Todavía no soy capaz de ponerlas en música y no quiero forzarlas”.