Radiohead confirma la llegada de su instalación inmersiva Kid A Mnesia a la Ciudad de México. Conoce las fechas oficiales, la sede y los detalles.

Descubre los detalles de esta increíble instalación inmersiva de la banda británica y asegura tus accesos para vivir la experiencia en la capital.

Lo que debes saber:

La instalación inmersiva de Radiohead llegará a la Ciudad de México este mismo año.

llegará a la este mismo año. El evento audiovisual inmersivo se realizará del 27 de octubre al 15 de noviembre .

. La sede confirmada para esta gran experiencia audiovisual es La Maravilla Studios.

La aclamada banda británica Radiohead ha sorprendido enormemente a todos sus seguidores mexicanos al confirmar la llegada de su monumental instalación inmersiva. El proyecto audiovisual diseñado para celebrar el gran legado de sus emblemáticos discos finalmente tendrá una parada oficial en el territorio nacional durante este mismo año.

Esta esperada exhibición artística ofrecerá un increíble viaje sensorial para todos los asistentes locales. Tras años de extenso desarrollo y su deslumbrante debut en el festival Coachella, la innovadora propuesta saltará directamente hacia la Ciudad de México para brindar una experiencia presencial completamente inolvidable e inédita.

La esperada llegada de Kid A Mnesia a México

El público mexicano tendrá la oportunidad inigualable de adentrarse en esta maravilla artística sin tener que viajar al extranjero. La productora oficial confirmó que la capital del país fue seleccionada como una de las paradas principales dentro de la exclusiva y corta gira norteamericana de esta impresionante exhibición audiovisual.

Fechas y sede oficial en la capital del país

El calendario definitivo para la estancia del proyecto en nuestro país está listo. La instalación abrirá sus puertas en la Ciudad de México del 27 de octubre al 15 de noviembre de 2026, permitiendo a miles de fanáticos disfrutar del recorrido.

Para albergar esta gran obra interactiva, la producción seleccionó un espacio perfectamente adaptado a sus necesidades técnicas. El complejo La Maravilla Studios será la sede oficial encargada de recibir el equipamiento para replicar el búnker.

La gira completa por diversas ciudades de Norteamérica

Además de su esperado y confirmado paso por el territorio mexicano, esta enorme experiencia inmersiva tiene programado visitar otras localidades clave en los Estados Unidos. El ambicioso recorrido artístico internacional de la banda británica incluye paradas estratégicas en diferentes ciudades este año.

Las fechas para el resto de la esperada gira han quedado confirmadas oficialmente. Brooklyn albergará el proyecto en el Agger Fish Building del 6 al 31 de mayo. Chicago recibirá la obra en Cinespace Studio del 30 de julio al 23 de agosto de este año.

Finalmente, San Francisco será la encargada de cerrar este impresionante ciclo internacional de la famosa banda. La instalación se montará en el Palace of Fine Arts, donde permanecerá abierta al público desde el 14 de enero hasta el 7 de febrero de 2027.

Arte visual y sonido envolvente para los fanáticos

El recorrido completo incluye la proyección especial de una película inmersiva basada enteramente en el mundo de ambos álbumes musicales. Además, el recinto alberga inmensas galerías repletas con el aclamado arte visual original creado por el artista Stanley Donwood y el propio cantante Thom Yorke.

Para elevar la inmersión del público hacia un nivel superior, la agrupación ha preparado una mezcla musical completamente nueva. La impactante banda sonora se reproducirá a través de un avanzado sistema de sonido envolvente diseñado especialmente para aprovechar la acústica particular del recinto.