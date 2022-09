Quien sea que haya escuchado de Radiohead, ha escuchado “Karma Police“, uno de los sencillos más importantes de la banda que fue liberado en agosto de 1997 con el estreno del ‘OK Computer’, y cuya historia tiene un trasfondo bastante interesante, considerando que nació de una broma.

Durante una entrevista para GQ Magazine en octubre del ’97, Johnny & Thom hablaron de lo que el ‘OK Computer’ representaba para ellos a nivel narrativo y musical.

Al hablar de los títulos de las canciones, el dúo aseguró que para ellos, el disco era más como una historieta cómica, en la cual todo giraba entorno al sarcasmo. Sin embargo, como ya muchos saben, para el público fue difícil entender esto y el 80% de las canciones de ese álbum, hoy en día han sido analizadas como obras literarias, cuando el origen fue muy distinto:

“Ya no podemos soportarlo, el álbum en sí es una broma, no debía tomarse tan enserio. Me gustaría decir que todo lo que dicen es real pero frases como “Karma police, arrest this man”, es una obvia sátira sarcástica. Pensamos que toda la gente lo entendería así, para nosotros es evidente”.