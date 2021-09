¡Excelentes noticias para los fanáticos de Radiohead! Después de haber anunciado la triple edición especial que celebrará el 20 aniversario tanto de ‘Kid A’ como de ‘Amnesiac’; el conjunto inglés se prepara para compartir el video oficial de “If You Say The World”, primer corte oficial -e inédito- que se desprende de éste proyecto.

“If You Say The World” debutó en plataformas digitales el pasado 7 de septiembre, a manera de adelanto de lo que escucharemos en el muy prometedor ‘Kid A Mnesia’. Se trata de un disco triple que, además de incluir una reedición de los dos originales (del 2000 y 2001, respectivamente), también ofrecerá uno con canciones inéditas y sesiones de grabación de archivo, que naturalmente no lograron el corte hace 20 años.

El video de “If You Say The World” estará disponible mañana, 23 de septiembre, en punto de las 9:00 am (MEX). Es dirigido por el reconocido Kasper Häggström, quien se hizo de un nombre en la escena audiovisual capturando a la comunidad del snowbording.

Por su parte, ‘Kid A Mnesia’ estará disponible en múltiples formatos, abarcando un LP de lujo edición limitada; un casete edición limitada; un 3xLP negro normal; un 3xCD y formatos digitales. También habrá un par de libros de arte de Thom Yorke y Stanley Donwood con imágenes de las épocas de ‘Kid A’ y ‘Amnesiac’. Todo estará disponible el próximo 5 de noviembre.