Después de escribir mucho y de forma introspectiva en The Bends, el líder de Radiohead, Thom Yorke, cambió su perspectiva para las canciones de OK Computer, centrándose en la sociedad, la autoridad y la tecnología. Por eso es curioso que la composición que Yorke considera la más personal del álbum, sea el resultado de un encargo.

Mientras Radiohead estaba de gira en 1996, Baz Luhrmann les pidió que contribuyeran con una canción a la banda sonora de su próxima película, Romeo + Julieta de William Shakespeare. El director envió a la banda un borrador de los últimos 30 minutos de la cinta, en la que los amantes “Romeo” (Leonardo DiCaprio) y “Julieta” (Claire Danes) se suicidan como respuesta a la presión familiar para mantenerlos separados. Las emociones exacerbadas de estas escenas finales -incluida la de Danes poniéndose una pistola en la cabeza- tocaron la fibra sensible de Yorke, quien había visto una versión cinematográfica anterior (la adaptación de Franco Zeffirelli de 1968) cuando era niño.

El cantante jugó con la idea de utilizar líneas del texto original de Shakespeare, pero abandonó la idea en favor de parafrasear el apuro desde el punto de vista de la pareja de adolescentes.

La desesperación también se refleja en el sencillo comienzo de la canción: sólo la voz somnolienta y triste de Yorke y el rasgueo de la guitarra de Jonny Greenwood, que pretende hacer referencia a la crudeza de las grabaciones en directo de Johnny Cash en la cárcel. Al grabar la voz de Thom en una escalera de piedra de la mansión St. Catherine’s Court en Inglaterra, la banda pudo conseguir una reverberación hueca y natural que se ajusta a la soledad de la letra.

Sólo faltaba el título. Radiohead eligió “Exit Music (For a Film)“, tanto en una interpretación literal (la música que suena en los créditos finales de Romeo + Julieta) como en una figurativa (la muerte de los personajes es su “salida” final). Aunque la banda concedió el uso de la canción en la película, estrenada en otoño del 96; impidió que estuviera en el álbum de la banda sonora. Radiohead quería guardar la canción para incluirla en OK Computer, que no saldría hasta dentro de siete meses.

“Es la única canción que hemos hecho por encargo”, dijo el guitarrista Ed O’Brien a Melody Maker en 1997.