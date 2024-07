En esta era digital, los artistas están continuamente pensando en cómo innovar en su oficio. En el caso de Queens of the Stone Age, la agrupación finalmente ha logrado un objetivo por el que, según ellos, trabajaron durante 18 años: ser la primera banda en ofrecer un show en las Catacumbas de París.

Tal y como reporta Blabbermouth, Queens of the Stone Age será la primera banda en la historia que ofrecerá un espectáculo en las Catacumbas de París, uno de los cementerios más icónicos de la capital francesa, que resguarda más de seis millones de esqueletos humanos.

Josh Homme, vocalista del grupo, reveló la noticia durante una conferencia de prensa celebrada en el Hellfest 2024 en Clisson, Francia. Dijo que “dentro de una semana más o menos” serían los primeros en dar un show completamente en directo desde este “exaltado lugar de París”.

También sugirió que este icónico recital será grabado y más adelante estará disponible en línea para que cualquier persona pueda verlo.

“Me gustaría tomar algunas de estas ideas, que son algo ubicuas, como un disco en directo, y hacer algo un poco diferente con ellas. Porque creo que, tal y como está Internet, la gente puede vernos tocar en directo de forma tan sencilla, de tantas maneras diferentes, que me gustaría hacer algo en directo que no se pueda ver de una manera que no se haga a menudo”.

Actualmente, Queens of the Stone Age se encuentran en Europa en el marco de la gira ‘The End is Nero’ que promociona su más reciente álbum, ‘In Times New Roman’.

QOTSA se presentó en vivo por primera vez en más de tres años el 26 de mayo de 2023 en el festival Sonic Temple en Columbus, Ohio. Antes del concierto en Columbus, Josh Homme y sus compañeros de banda tocaron en un concierto a principios de 2020, el primero desde 2018.

Por otra parte, las Catacumbas de París consisten en una red de túneles y cuartos subterráneos localizados en lo que, durante la época romana, fueron minas de piedra caliza. Las minas se convirtieron en un cementerio común en el año de 1786.

En la actualidad se conservan como un osario que alberga más de seis millones de esqueletos humanos, la mayor concentración de este tipo en Europa.