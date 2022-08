La precoz muerte de Freddie Mercury en 1991 dejó un hueco en la industria musical que jamás será llenado. La noticia fue devastadora para el público y, por supuesto, para los compañeros con quienes cantaba en Queen. Sin embargo, bien dicen por ahí que el “show debe continuar” y, tras su partida, empezaron a considerarse respetuosos candidatos para cubrir la vacante.

En la actualidad, Adam Lambert (American Idol) acompaña a Brian May y compañía girando bajo el título ‘Queen + Adam Labert”, re interpretando las canciones que alguna vez Mercury inmortalizó. Sin embargo, no fue ni la primera ni la segunda opción, pues antes de él se contemplaba una voz femenina para el puesto.

Hablando con el Daily Express (vía Rock Celebrities) en 2011, fue el propio Brian May quien dijo que Lady Gaga le parecía una excelente intérprete para hacer el trabajo y honrar el legado de Mercury. Explicó que ya había trabajado con ella anteriormente en una canción, por lo que hablaron de que tomara el relevo.

“Recibimos muchas ofertas para trabajar con otras personas. He trabajado con Lady Gaga, es muy creativa y alguien con quien hemos hablado de cantar y liderar la banda. No es sólo una cantante; escribe su propio material”. Vía Rock Celebrities.

Lady Gaga fue una de las artistas más influenciadas e inspiradas por el arte de Freddie Mercury. Todo, desde su nombre artístico- un juego de palabras con el éxito de Queen “Radio Ga Ga”; hasta su personaje escénico, siguieron los pasos del ícono británico.

Gaga incluso colaboró con May en el sencillo “You & I” de su álbum ‘Born This Way’, que sampleó “We Will Rock You”. Aunque los miembros restantes de Queen consideraron a Lady Gaga, desafortunadamente nunca llegó a formar parte de la alineación.