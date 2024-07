System Of A Down sin su vocalista Serj Tankian sería ciertamente algo muy extraño, pero es una posibilidad. Tankian reveló recientemente que ofreció dejar la banda en 2017 para que pudieran seguir adelante con nueva música, y ahora está reiterando esa oferta en una entrevista con Metal Hammer.

Tankian también habló sobre algunos comentarios hechos por el baterista de System Of A Down, John Dolmayan en 2023, así como el inmenso poder de permanencia que es la música del grupo.

Serj Tankian dice que no tiene ningún problema con que SOAD continúe sin él

En entrevista con la revista británica, Tankian reveló que Dolmayan “significa el mundo para él”, pues es su cuñado, pero que cuando se enojan pueden llegar a decir cosas hirientes. Sin embargo, aseguró que “la opción siempre ha esta ahí” para que SOAD continúe sin él.

“Al final, para mí System Of A Down está más allá de la banda. Es nuestra relación juntos. Y significa más para mí que la propia banda, o incluso que la propia música. Y eso es difícil de entender para otras personas, quizá incluso para otras personas de la banda”.

“Pero, como lo vi desde el escenario del Sick New World [festival de Las Vegas] el año pasado, el atractivo multigeneracional de la música que hemos hecho es alucinante. Nuestra música es más atemporal de lo que jamás imaginamos, y ése es el mayor cumplido para cualquier artista”.

Las diferencias entre Serj y Daron Malakian han impedido que haya disco nuevo de SOAD

En una entrevista reciente con CBC Radio One, Tankian habló de sus diferencias con el guitarrista de System Of A Down, Daron Malakian, y de cómo éstas se han traducido en la falta de un nuevo material.

System Of A Down no ha publicado un nuevo álbum desde su trabajo doble ‘Mezmerize’ e ‘Hypnotize‘ en 2005. Desde entonces solo han lanzado los sencillos “Protect the Land” y “Genocidal Humanoidz” en noviembre de 2020 para recaudar fondos para Armenia y Artsakh, pero esas canciones fueron en gran parte esfuerzos de Malakian.