Patti Smith inició recientemente su gira europea 2024 y en sus shows de esta semana en Brighton, Inglaterra, y Dublín, Irlanda; sorprendió a sus fanáticos con una interpretación espectacular de “Summertime Sadness” de Lana Del Rey.

Ofreciendo una versión relativamente fiel del éxito de 2012, Smith vertió sus años de sabiduría en las letras de Del Rey, iluminándolas con una nueva perspectiva. Al presentar la canción, Smith dijo a la multitud que le recordaba a su difunto esposo, Fred Smith de MC5, y su “juventud salvaje” juntos 🥺.

En clips de la actuación, se puede ver a Smith inclinándose hacia el estado de ánimo reflexivo de la canción, y algunos informes incluso alegan que estaba llorando mientras cantaba. Puedes ver los videos de la actuación a continuación.

Patti Smith sang a very emotional cover of 'Summertime Sadness' by Lana Del Rey at @Vicar_Street tonight. She said the song makes her reflect on moments she had with her late husband, Fred Smith. pic.twitter.com/niN0Wyqg0N