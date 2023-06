La espera concluye el día de hoy (5 de junio), pues se prevé que en algunas horas se revele el cartel oficial del festival Corona Capital 2023. Como cada año, las expectativas se han hecho tendencia en redes sociales y tres nombres suenan fuertemente entre los fans: Pulp, Blur y The Cure.

De resultar cierto, estaríamos frente a una de las mejores ediciones recientes del Corona Capital, liderado por el revival de la música británica pero, ¿qué tan cierto podría ser?

Blur

Blur es probablemente el rumor más certero. Recientemente, el conjunto liderado por Damon Albarn despertó de su hibernación creativa de 8 años tras anunciar The Ballad of Darren, noveno material discográfico de los ídolos del britpop, disponible el 21 de julio a través de Parlophone y Warner Records.

A lo anterior hay que añadirle su reciente inclusión a los carteles del festival Primavera Sound Buenos Aires y Fauna Primavera en Chile que, convenientemente, coinciden con las fechas en las que se hace el Corona Capital en el mes de noviembre.

Pulp

El segundo rumor más convincente -y que genera mucha emoción entre el público- es el de Pulp. La icónica banda de Sheffield anunció su regreso tras casi una década fuera de los escenarios. Jarvis Cocker y compañía también están celebrando el 25 aniversario de ‘This Is Hardcore’ (1998), su segundo material de estudio del que se desprenden sencillos como “Like a Friend” o “A Little Soul”.

La gira de Pulp arrancó a finales del mes de mayo con un puñado de conciertos en el Reino Unido y, recientemente, fueron confirmados, junto con Blur, para encabezar el Fauna Primavera 2023. ¿Coincidencia?

The Cure

Por último pero no menos importante tenemos a The Cure, quienes estarían regresando al país a cuatro años de su último recital en el Foro Sol. En meses recientes, Robert Smith ha protagonizado una encarnizada lucha en contra de Ticketmaster (en los Estados Unidos), pues se opone a varias prácticas cuestionables de la compañía, incluyendo tarifas dinámicas y reventa.

De momento, la agrupación está de gira en el continente con su ‘Shows of a Lost Word’ que se supone promocionaría el 14º esfuerzo discográfico de la banda, Songs of a Lost World, del que hasta el momento no se tiene ninguna información clara.