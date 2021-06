A 25 años de su lanzamiento original “Breathe”, uno de los sencillos principales del icónico ‘The Fat Of The Land’ de The Prodigy, ha sido re-versionado para ambientar la novena entrega de ‘Rápidos y Furiosos’, que llegará muy pronto a cines para consolidar a la franquicia liderada por Vin Diesel.

Digamos que la re-imaginación de “Breathe” para la pantalla grande incluye la misma base musical que la original; pero en esta ocasión se engalana con unos raps de elite cortesía de RZA, el líder y fundador de Wu Tang-Clan.

De hecho, la colaboración entre el MC neoyorquino y The Prodigy no podría ser más acertada. La versión original de “Breathe” utiliza un sample de efecto de sonido de espada extraído de “Da Mystery of Chessboxin” de Wu-Tang, por lo que esto cierra apropiadamente su longeva asociación musical.

The Prodigy son sólo uno de los múltiples talentos que engalanan el soundtrack oficial de ‘Rápidos y Furiosos’ 9. TY Dolla $ign, Pop Smoke, A$AP Rocky, Farruko, Anitta y Sean Paul también participan en la propuesta fuertemente inclinada hacia lo urbano.

Hablando propiamente de la película, ‘Rápidos y Furiosos’ 9 llegará a cines el próximo 25 de junio. Todos los personajes principales de la franquicia estarán de vuelta, en una historia que introducirá a uno de los villanos más reacios de la saga: el hermano abandonado de “Dom”.