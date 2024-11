El baterista Tim ‘Herb’ Alexander ha decidido, con efecto inmediato, poner fin a su carrera con Primus, según anunciaron sus compañeros Les Claypool y Larry LaLonde el 29 de octubre en redes sociales.

La sorpresiva noticia fue comunicada a la banda a principios de octubre mediante un correo electrónico, y tanto Claypool como LaLonde han declarado que la salida de Alexander “fue una completa sorpresa”.

Una decisión inesperada

En su mensaje inicial, Alexander no detalló los motivos de su salida, aunque tras varios intentos de comunicación, el baterista finalmente respondió a sus compañeros mencionando que había “perdido su pasión por tocar”.

Claypool y LaLonde expresaron su decepción, pero indicaron que respetarán su decisión. Conocidos por su peculiar mezcla de rock experimental y humor en discos emblemáticos como Sailing the Seas of Cheese y Pork Soda, Primus se encontraba en plena gira en 2024, por lo que el momento del anuncio generó aún más confusión entre los fans.

Cambios en la formación y planes a futuro

A pesar de la partida de Alexander, Primus ha confirmado que sus próximos shows seguirán en pie, aunque con importantes ajustes.

En un comunicado, anunciaron que su espectáculo anual de Año Nuevo será “un evento especial y único”, contando con la participación de miembros de Frog Brigade y Holy Mackerel, otros proyectos de Claypool, para presentar una “versión aumentada de Primus”.

La banda también mantendrá su fecha en República Dominicana junto a Tool, con el baterista Danny Carey cubriendo la posición de Alexander, como lo hizo entre 2010 y 2013.

De cara a 2025, Primus planea embarcarse en la gira Sessanta V2.0 junto a Puscifer y A Perfect Circle, lo cual, en sus palabras, implicará “buscar al mejor baterista del mundo” para unirse al grupo.

Futuro incierto en cuanto a nuevo material

Aunque Primus rara vez ha hecho pausas en sus giras, su último álbum de estudio, The Desaturating Seven, fue lanzado en 2017, y no se ha confirmado si estaban trabajando en nueva música antes de la salida de Alexander.

Sin embargo, los planes actuales y la búsqueda de un nuevo baterista apuntan a que la banda continuará con su característico estilo y energía, mientras los fans esperan cómo evolucionará esta icónica agrupación en los próximos meses.