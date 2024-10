Primavera Sound ha revelado el cartel completo para su edición de 2025 en Barcelona, destacando a Charli XCX, Chappell Roan y Sabrina Carpenter como principales cabezas de cartel.

El festival, que celebrará su 23ª edición, regresará al Parc del Fòrum del 4 al 8 de junio en la ciudad española, con una alineación que también incluye a LCD Soundsystem, FKA Twigs, HAIM, Jamie xx, Fontaines D.C., Beach House, IDLES, Clairo, Turnstile y muchos más.

El cartel, compuesto por 147 artistas, equilibra géneros musicales e incluye actuaciones de TV On The Radio, Sturgill Simpson, ANOHNI and the Johnsons, Floating Points, Stereolab, Spiritualized y Parcels, entre otros. Puedes consultar el cartel completo en el sitio web oficial del festival.

Además del evento principal, Primavera Sound ofrecerá una semana entera de actividades en toda la ciudad, con un día de apertura, una fiesta de clausura y un programa paralelo que será anunciado próximamente.

Las entradas estarán disponibles a partir del lunes 28 de octubre a las 11:00 horas, y los detalles de la venta y registro se encuentran en el sitio oficial del festival.

Charli XCX, una de las favoritas del festival, estrenó el año pasado “Everything Is Romantic” en el Primavera antes de lanzar su aclamado álbum y fenómeno cultural ‘Brat’.

Chappell Roan y Sabrina Carpenter debutan como líderes de cartel en un festival europeo de gran alcance, destacando por sus recientes éxitos: Roan con su álbum ‘The Rise And Fall Of A Midwest Princess‘, convirtiéndose en una firme defensora contra el fanatismo excesivo frente al éxito; y Carpenter, quien ha llenado estadios con su gira tras el éxito de “Espresso” y su álbum ‘Short N’ Sweet’.

LCD Soundsystem vuelve al festival tras el estreno de su nuevo sencillo “X-Ray Eyes”, que ha avivado rumores sobre un próximo álbum; mientras que TV On The Radio anunció recientemente una serie de fechas para su gira de reunión este invierno.