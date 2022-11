¡Hora de hacer las maletas! El festival Primavera Sound ha revelado su impresionante cartel para el 2023, con Halsey, Depeche Mode, Blur, Kendrick Lamar, Rosalía y Calvin Harris como actos estelares del evento.

El festival volverá a celebrarse durante dos fines de semana, aunque esta vez en lugares distintos. Primavera Sound Barcelona se llevará a cabo entre el 31 de mayo y el 4 de junio en el tradicional emplazamiento barcelonés del Parc del Fòrum; mientras que la edición inaugural de Primavera Sound Madrid tendrá lugar entre el 7 y el 11 de junio en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey.

Además de los headliners anteriormente descritos, otros actos notables del line up incluyen a The Mars Volta, FKA twigs, St. Vincent, The War on Drugs, My Morning Jacket, Death Grips, Turnstile, Pusha T, The Moldy Peaches, Japanese Breakfast, Baby Keem, Ghost, Bad Religion, Måneskin, Four Tet, Darkside, Le Tigre, John Cale, Built to Spill, Christine and the Queens, The Voidz y muchos, muchos más.

Reflect what you are 🪞



Abonos y entradas de día a la venta el 1 de diciembre

Full festival tickets and day tickets on sale December 1st

Abonaments i entrades de dia a la venda l'1 de desembre



ℹ️ https://t.co/DSgh5ZMyJZ#PrimaveraSound #PS23 #illbeyourmirror pic.twitter.com/hw50aVcAOz — Primavera Sound (@Primavera_Sound) November 29, 2022

A través de un comunicado de prensa oficial, Primavera Sound dijo sobre su 20º edición:

“Búscate en el cartel de Primavera Sound 2023… y encuéntrate a ti mismo. Porque te aseguramos que estás ahí. “Después de veinte ediciones, el festival es el espejo en el que se mira y se reconoce la comunidad que vendrá de cerca y de lejos a Barcelona y por primera vez a Madrid el próximo mes de junio, pero después de todo lo vivido, este reflejo va en dos direcciones, marcando el itinerario musical más rico que podamos pensar: El Primavera Sound también se busca y se encuentra a sí mismo en su propio público”. “El aprendizaje es, por tanto, doble, al igual que las salas en las que se desplegará un cartel en el que todo importa, lleno de sorpresas y a la vez familiar”. Vía Rolling Stone UK.

Las entradas para Primavera Sound Barcelona 2023 y Primavera Sound Madrid 2023 se pondrán a la venta a las 12 horas de este jueves 1 de diciembre a través de la plataforma DICE.

Los costos van desde los €125 ($2,487 pesos) por un boleto sencillo a los €325 ($6,467 pesos) por un abono general.