La icónica banda británica Portishead sorprendió a sus fans con una interpretación especial de “Roads”, tema incluido en su álbum debut Dummy (1994).

La actuación fue transmitida durante el concierto benéfico Together for Palestine, organizado por Brian Eno el pasado 17 de septiembre en Reino Unido.

Un reencuentro grabado en Bristol

Aunque no pudieron presentarse en persona, Beth Gibbons, Adrian Utley y Geoff Barrow grabaron previamente la canción en el Cube Microplex de Bristol, acompañados por un cuarteto de cuerdas.

El show, grabado en blanco y negro, plasmó la atmósfera melancólica característica de la banda y marcó un nuevo reencuentro de sus miembros originales.

Si bien la letra de “Roads” se escribió hace tres décadas, su carga emocional adquiere un nuevo significado en el contexto actual.

Fragmentos como “¿Nadie puede ver? / Tenemos una guerra que librar / Nunca encontraremos nuestro camino / Digan lo que digan” fueron interpretados como un eco de la situación en Gaza.

Solidaridad con Palestina

En redes sociales, Geoff Barrow compartió el sentir del grupo:

“No pudimos estar presentes ese día, pero deseábamos desesperadamente participar y alzar nuestra voz para ayudar a poner fin al genocidio que está ocurriendo ahora mismo”.

Y también, se publicó un mensaje conjunto:

“Nos sentimos increíblemente honrados de solidarizarnos con Palestina y formar parte de este evento crucial. El genocidio debe detenerse”.

La última vez que Portishead tocó en directo fue en 2022, en el concierto benéfico Help! A War Child Benefit Concert, donde recaudaron fondos para la población afectada por la guerra en Ucrania.

Un evento con impacto humanitario

El concierto Together for Palestine reunió a artistas de talla internacional y destinó la totalidad de los ingresos a la organización benéfica Choose Love, que trabaja en Gaza en colaboración con colectivos locales para brindar asistencia humanitaria.

Al cierre del evento, la actriz y activista Jameela Jamil confirmó que se recaudaron £1.5 millones de libras ($2 millones de dólares).