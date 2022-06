Después de digitalizar su archivo completo a principios de este mes, además de transformar sus videos oficiales a HD; Portishead y la marca de ropa estadounidense Stüssy se han unido para una nueva colaboración, que se lanzará mañana (24 de junio).

Tanto Portishead como Stüssy compartieron anoche en redes sociales un tráiler de 36 segundos de la colaboración. Se trata de una nueva playera con la portada de ‘Dummy’ (1994), el álbum ganador del Mercury Prize 1995; largamente alabado por popularizar el trip hop y que ha vendido más de 3.5 millones de copias en todo el mundo.

Sobre la alianza, una declaración en el sitio de Stüssy dice: “¡Stüssy colabora con Portishead! Es la primera vez que la banda, formada en Bristol en 1991, trabaja con una empresa de ropa en sus treinta años de carrera. El diseño de la camiseta muestra la portada de su icónico álbum ‘Dummy’, publicado en 1994”.

Sin embargo, aunque Stüssy afirma que es la primera vez que Portishead trabaja con una marca de ropa; Stereogum informa que el conjunto se asoció en 2011 con Supreme, para desplazar otra camiseta en la que el nombre de la compañía era re-imaginado con la fuente del logotipo de Portishead.

Aunque la banda no ha lanzado música nueva desde “Chase the Tear” de 2009, sí publicaron su versión de “SOS” de ABBA en SoundCloud en julio del año pasado; y la vocalista Beth Gibbons apareció en el tema “Mother | Sober” del álbum ‘Mr. Morale & The Big Stepper’ de Kendrick Lamar el mes pasado.

Mientras tanto, la playera de Stüssy x Portishead se hará disponible mañana (24 de junio) a través de stussy.co.uk.