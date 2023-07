Probablemente la canción del rock nacional que marcó a toda una generación fue “Espiral” de Porter. Forma parte del experimental EP debut del conjunto tapatío, ‘Donde los Ponys Pastan’ (2004), que incluye otras piezas de alt rock como “Bipolar” o “Daphne”.

Sin embargo, los fans no podrán negar que “Espiral” tiene un lugar especial en la memoria colectiva. Recientemente, su autor Juan Son rememoró qué le inspiraba a principios del 2’000 para escribir una canción como esa. Recordemos que la letra del corte habla sobre un hombre que pierde a su amada e intenta recuperarla clonándola.

“Me gustaba mucho leer noticias de morbo y hasta la fecha todavía como que me gusta mucho. Había una noticia de unos papás que se les murió su hijo, entonces van y lo clonan en Tijuana . No es como broma, como que sí pasó. Si eso es lo que sabemos, qué no sabemos”.

Después de separarse de Porter, Juan Son persiguió una carrera en solitario que podríamos describir como errática. Pero el cantante tapatío encontró una nueva forma de interactuar con sus fans, y es a través de Youtube. En su canal en la plataforma, que cuenta con más de 50 mil suscriptores, Juan Son discute cualquier cantidad de temas que van desde tópicos filosóficos o metafísicos, pasando por cuestiones más mundanas y hasta personales.

“Me llamó mucho la atención este pedo de que si no puedes tener al amor de tu vida, por qué no clonas al amor de tu vida. Como esas historias del amor no correspondido. Me gustan esas historias en que lo sobrenatural se cruza con lo natural”, agregó.