Conoce los impactantes sucesos de 2012 que provocaron la muerte de Scott Johnson y la cancelación del show de Radiohead en Downsview Park.

La falla estructural en Downsview Park provocó la muerte del técnico Scott Johnson y transformó los protocolos internacionales de montaje.

Lo que debes saber:

El 16 de junio de 2012 colapsó el techo del escenario de Radiohead en Canadá .

en . El fatal accidente estructural cobró la vida del técnico de batería Scott Johnson .

. El suceso provocó juicios y cambió las normas de seguridad a nivel mundial.

El 16 de junio de 2012, un trágico accidente paralizó a la industria de la música en vivo en la ciudad de Toronto, Canadá. El enorme techo del escenario principal de Radiohead colapsó en el recinto abierto de Downsview Park apenas unas horas antes de abrir las puertas al público.

La brutal caída de la pesada estructura metálica aplastó por completo el equipo de sonido y cobró la vida de Scott Johnson. Este joven técnico de batería británico preparaba los instrumentos para el concierto masivo que esperaba recibir a más de 40 mil fans esa misma noche.

El terrible incidente provocó la cancelación inmediata del esperado show y obligó a las autoridades policiales a iniciar una profunda investigación. Los peritos descubrieron graves errores de cálculo en el diseño estructural y múltiples omisiones de seguridad inaceptables.

Qué provocó el mortal colapso de la estructura metálica

Los expertos ingenieros revelaron que el techo del escenario soportaba un peso muy superior a su verdadera capacidad operativa. El inmenso sistema de luces y el sofisticado equipo sonoro de Radiohead excedieron por completo los límites de carga de la estructura montada.

El diseño original de los andamios tenía fallas matemáticas graves y nadie supervisó correctamente el ensamblaje en Downsview Park. La estructura superior se venció por el centro y cayó velozmente sobre la zona exacta donde el equipo técnico trabajaba en ese instante.

La investigación oficial contra las productoras del show

El gobierno de Canadá inició un largo proceso legal contra la promotora Live Nation y la empresa constructora Optex Staging. Las autoridades acusaron a estas corporaciones de violar diversas y muy estrictas normas de seguridad laboral para los trabajadores del evento.

El juicio duró varios años llenos de retrasos técnicos y graves problemas burocráticos. El caso penal quedó anulado de forma oficial en 2017 por la expiración de los plazos legales, un veredicto que generó profunda indignación en toda la comunidad musical internacional.

El homenaje de Radiohead a la memoria de Scott Johnson

La agrupación británica quedó marcada profundamente por la dolorosa e inesperada pérdida de su gran compañero de gira. Los miembros de Radiohead exigieron justicia públicamente en repetidas ocasiones para castigar la negligencia y los descuidos de las productoras involucradas.

El vocalista Thom Yorke dedicó múltiples conciertos a la memoria del técnico de batería durante los años posteriores. La banda lanzó duros comunicados para condenar la impunidad del sistema canadiense y la total falta de respuestas claras para la familia afectada.

El impacto definitivo en la seguridad de los festivales

Esta dura tragedia expuso la enorme falta de regulaciones estrictas en el montaje rápido de escenarios gigantescos. Las empresas promotoras tuvieron que actualizar inmediatamente sus protocolos de revisión estructural para evitar accidentes similares o peores en el futuro.

Hoy en día, los eventos masivos exigen forzosamente certificaciones firmadas por ingenieros independientes antes de permitir el ingreso del público. Casos como este impulsaron legislaciones mucho más duras para garantizar la protección en la música en vivo alrededor del mundo.