“Poder decir adiós… es crecer” es una de las frases más icónicas no sólo del catálogo de Gustavo Cerati, si no de la música hispanoparlante en general, especialmente cuando de corazones rotos se trata. “Adiós” fue incluida como sencillo promocional de ‘Ahí Vamos’ (2006), cuarto material discográfico del ex Soda Stereo y, desde entonces; se ha ganado un lugar muy especial entre los fanáticos.

Y es que formar parte del ‘Ahí Vamos’ y destacar no es tarea fácil. Existen otros cortes como “Crímen”, “Lago en el Cielo” y “Me Quedo Aquí” que son realmente difíciles de superar; sin embargo; “Adiós” lo logra con creces, o al menos eso es lo que piensan los seguidores de la emotiva canción.

Tal y como en la mayoría de sus composiciones, Cerati no escatimó en vulnerabilidad cuando escribió “Adiós”. Se trata de un tema de ruptura amorosa que, más allá de revolcarse en la tristeza; intenta construir trascendencia y agradecimiento por las experiencias vividas. La letra la compuso en compañía de su hijo Benito Cerati y en 2014, cuando se anunció la muerte de Cerati, tomó aún más relevancia luego de que Benito usara la frase “poder decir adiós es crecer” para despedir a su padre a través de redes sociales.

En una entrevista de febrero del 2006, Cerati ahondó en el significado de “Adiós” asegurando que era uno de los tracks más profundos de ‘Ahí Vamos’, con un claro anhelo evolutivo como distinción especial.

“Probablemente sea uno de los temas emocionales más profundos… es un tema que tiene esa belleza emocional para mí, algo descarnado. Y es una cuestión evolutiva para mi. Además de que es un tema muy simple y que está relacionado con muchas cosas que hice en muchos momentos, digamos, por ejemplo ‘Amor Amarillo’, cosas con Soda Stereo“. “(…) Probablemente es una de las primeras canciones redondas, cerradas que hice para el disco… y habla del final de una relación pero con un sentido evolutivo… comprender que a veces hay que decir adiós para crecer“. Vía redes sociales.

Gustavo hablando sobre "Adiós" del disco "Ahí Vamos"

Buenos Aires, Argentina

28 de Febrero de 2006

Video: German Saez pic.twitter.com/41HFQVJ9p6 — Gustavo Cerati (@cerati) June 6, 2021

Ya lo dijo una vez Cerati, “separarse de la especie por algo superior, no es soberbia es amor”. Acompaña esos ratos de angustiosa soledad tras una ruptura emocional con “Adiós”, uno de los clásicos infaltables en la discografía del ídolo albiceleste, Gustavo Cerati.