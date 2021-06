Sin lugar a dudas Spotify continúa posicionándose como una de las plataformas de streaming musical más importantes tanto para los artistas como para los usuarios, ya que ambos se benefician de las reproducciones en el servicio.

Recientemente, el usuario Jackson Coppola reunió en un solo lugar las canciones que han rebasado las mil millones de reproducciones en Spotify y, en algunos casos, algunos temas acumulan más de 2 mil millones de transmisiones.

Según datos de Spotify Charts, “Shape Of You” de Ed Sheeran, publicada el 6 de enero del 2017 en la plataforma, es la canción más reproducida en la historia de Spotify seguida en orden descendente de: “One Dance” de Drake; “Lean On” de Major Lazer; “Thinking Out Loud” también de Ed Sherran; “Wake Me Up” de Aviici y “Radioactive” de Imagine Dragons. Estas seis canciones ya han rebasado las dos mil millones de transmisiones.

Por su parte, Post Malone y Justin Bieber son los artistas que más canciones tienen posicionadas en el Top 10 de las más reproducidas con 7 cada uno (entre colaboraciones y sencillos propios). ‘÷’ de Ed Sheeran, ‘Beerbongs & Bentleys‘ de Post Malone, y ‘X’ de Dua Lipa ocupan el Top 3 de los álbumes que más plays acumulan en la plataforma.