Después de casi una década de inactividad creativa, Placebo está listo para volver con un nuevo material discográfico. El esfuerzo se titula ‘Never Let Me Go’, y estará disponible en marzo del 2022. Y mientras que ello sucede, la banda lanzó su nuevo sencillo promocional “Surrounded By Spies”, que el día de hoy estrena video oficial.

Al respecto del corte, el líder Brian Molko afirmó que se inspiró en un suceso personal, luego de que se diera cuenta que sus vecinos lo estaban espiando “en nombre de partes con una agenda nefasta”.

Entonces empecé a reflexionar sobre las innumerables formas en que se ha erosionado y robado nuestra privacidad desde la introducción de las cámaras de circuito cerrado en todo el mundo, que ahora emplean tecnologías racistas de reconocimiento facial; el auge de Internet y del teléfono móvil, que ha convertido a prácticamente todos los usuarios en paparazis y espectadores de sus propias vidas; y cómo todos hemos ofrecido en su mayoría información personal a enormes multinacionales cuya única intención es explotarnos. Vía NME.

Como era de esperar, el vídeo retoma esa línea de pensamiento e irradia una tensa sensación de paranoia ominosa y naturalmente fue rodado con cámaras ocultas. Puedes verlo a continuación:

La letra de “Surrounded By Spies” está escrita con la “técnica de recorte” que ideó William S. Burroughs y que en su día utilizó el mismísimo David Bowie. Al respecto, Molko añadió:

Es una historia real contada a través de la lente de la paranoia, el asco total a los valores de la sociedad moderna y el endiosamiento del capitalismo de la vigilancia. El narrador está al límite, desesperado y asustado, completamente en desacuerdo con nuestro nuevo progreso y el dios del dinero. Vía NME.

Como ya mencionamos, “Surrounded By Spies” formará parte del octavo álbum de estudio de Placebo, ‘Never Let Me Go’, que saldrá a la venta el 25 de marzo del próximo año. Puedes consultar el tracklist del álbum a continuación:

‘Forever Chemicals’

‘Beautiful James’

‘Hugz’

‘Happy Birthday In The Sky’

‘El Pródigo’

‘Rodeado De Espías’

‘Inténtalo mejor la próxima vez’

‘Sad White Reggae’

‘Demonios Gemelos’

‘Chemtrails’

‘Esto es lo que querías’

‘Went Missing’ (Desaparecido)

‘Fix Yourself’

Placebo llevará a ‘Never Let Me Go’ en una gira por el Reino Unido e Irlanda en noviembre y diciembre del 2022, incluyendo dos fechas en la O2 Academy Brixton de Londres.