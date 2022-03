Placebo ha anunciado que sus próximos espectáculos íntimos de lanzamiento de álbum serán una “experiencia sin teléfonos“.

Los conciertos se han programado para celebrar el nuevo LP del dúo ‘Never Let Me Go’, que saldrá a la venta este viernes (25 de marzo). Placebo dará cinco espectáculos, comenzando la noche de ayer (23 de marzo) en Le Trianon en París.

Antes del primer show, la banda publicó un comunicado en Twitter en el que se pedía a los asistentes que se guardaran sus smartphones.

“Todos los shows íntimos de lanzamiento del álbum de Placebo serán una experiencia libre de teléfonos”, dice el comunicado. “No se permitirá el uso de teléfonos, relojes inteligentes, cámaras y otros dispositivos de grabación en el espacio de actuación. La esperanza es disfrutar de la experiencia entre la banda y el público, y estar presentes en el momento”. “Al llegar al recinto, todos los teléfonos, relojes inteligentes, cámaras y otros dispositivos de grabación se guardarán en bolsas individuales de Yondr que se abrirán al final del evento. Los invitados mantendrán la posesión de sus dispositivos en todo momento, y podrán acceder a ellos durante todo el evento únicamente en las zonas designadas para el uso de teléfonos dentro del recinto.” “Cualquiera que sea visto usando un dispositivo durante la actuación será educadamente escoltado fuera del recinto por la seguridad”. Vía redes sociales.

Después de París, la banda se dirigirá a Berlín, Ámsterdam y Bruselas, antes de terminar en el Islington Assembly Hall de Londres el 31 de marzo.

‘Never Let Me Go’ es el primer álbum de estudio de Placebo desde ‘Loud Like Love’ del 2013, e incluirá los singles anteriormente publicados “Beautiful James”, “Surrounded By Spies”, “Try Better Next Time” y “Happy Birthday In The Sky”.

En declaraciones recientes a NME sobre los elementos experimentales del disco, Brian Molko dijo:

“Después de tocar el material más apto para la radio durante dos años y medio, no es demasiado inimaginable pensar que alguien quiera salir y hacer algo que suene más como ‘Metal Machine Music’ de Lou Reed o ‘Yeezus’ de Kanye: algo más extremo, más brutal, experimental que explore los recovecos más oscuros de nuestro paisaje emocional.” Vía NME.

Como parte de la gira promocional en favor de ‘Never Let Me Go’, Placebo regresará a México y se presentará el próximo 12 septiembre en el Palacio de los Deportes capitalino. La venta de boletos ya está disponible a través del sistema Ticketmaster.