Tuvieron que pasar ocho largos años desde ‘Loud Like Love’ (2013), para que el conjunto londinense de Placebo anunciara su próximo material discográfico. Se titulará ‘Never Let Me Go’, y vendrá acompañado por una gira promocional que, de momento, únicamente contempla Reino Unido y algunas ciudades europeas sin especificar.

A través de redes sociales, el conjunto liderado por Brian Molko develó las buenas nuevas, compartiendo el material gráfico del álbum. Han indicado que a partir del 9 de noviembre los fanáticos podrán pre-ordenar ‘Never Let Me Go’ desde su tienda web oficial, para tener acceso a la preventa de entradas de su próxima gira del 2022. Sin embargo, aún no se ha especificado una fecha fija de lanzamiento para el disco.

La noticia de ‘Never Let Me Go’ se produce después de que la banda informara ayer (3 de noviembre) los detalles de su nuevo sencillo “Surrounded By Spies”. También está previsto que se haga disponible el próximo martes (9 de noviembre).

Durante una reciente entrevista con NME, Brian Molko explicó que la banda “ya había terminado” su nuevo álbum antes de que la pandemia de Coronavirus llegara a principios del 2020.

Teníamos un montón de cosas en marcha, y luego todo lo que pasó, pasó; así que todo se ha retrasado unos dos años. Sé que fue frustrante para los fans. Ciertamente también fue muy frustrante para nosotros. La interminable espera para sacar nueva música, pero al menos estaba ahí. Sabíamos que lo teníamos. Vía NME.

Durante la misma charla, el cantante también dijo que Placebo había cambiado su proceso de composición esta vez, en un esfuerzo por “no ponérnoslo fácil”.

Tengo lo que se describiría como un problema de aburrimiento. Stefan [Olsdal, bajista y guitarrista], ha dicho a menudo que nunca ha conocido a nadie con un umbral de aburrimiento más bajo que el mío, y eso realmente influye e informa la manera en que trabajamos. Vía NME.

El próximo verano, la banda actuará en su única fecha del año en el Reino Unido en el Spring Gathering de Bearded Theory. A mediados de septiembre, compartieron su primer sencillo en 5 años, “Beautiful James”, un tema para celebrar el amor sin géneros.