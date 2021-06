Tras la crisis pandémica que congeló por completo a la industria de la música, Pixies y Nine Inch Nails han decidido aliarse para comenzar una gira de conciertos juntos y por separado para reactivarse en este 2021.

Comenzando en el Capitol Theatre de Port Chester, New York, la gira de ambos proyectos arrancará en el mes de septiembre y contará con 11 shows.

La misma se reencontrará en el mismo escenario del Chicago Riot Fest y continuará por estados aledaños de los EE.UU. para concluir en Tulsa.

“Decidimos hacer del año pasado la mejor experiencia posible; en vez de sufrir de la angustia por la crisis, yo pasé muchísimo tiempo con mi familia y decidí hacer ejercicio y música nueva. Paz se dedicó al arte y al cine, mientras que Charles invirtió más labor a su granja en casa y Dave a su batería y el negocio de los minerales.



Ha sido fantástico tener todo el tiempo que nunca tuvimos para nosotros mismos, pero ya es hora de regresar” Joey Santiago de Pixies para CoS

¿Están listos? Chequen por acá las fechas y si van a andar por el gabacho, compren por aquí sus tickets.

Pixies 2021 Tour Dates:

09/10 — Port Chester, NY @ Capitol Theatre

09/11 — Pittsburgh, PA @ Stage AE

09/13 — Louisville, KY @ Old Forester’s Paristown Hall

09/14 — Fort Wayne, IN @ Foellinger Theatre

09/16 — Milwaukee, WI @ Summerfest

09/17 — Chesterfield, MO @ The Factory at The District

09/18 — Omaha, NE @ The Waiting Room/Outdoors

09/19 — Chicago, IL @ Riot Fest

09/21 — Cleveland, OH @ Jacobs Pavilion (con Nine Inch Nails)

09/23 — Cleveland, OH @ Jacobs Pavilion (con Nine Inch Nails)

09/26 — Tulsa, OK @ Cain’s Ballroom