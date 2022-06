No cabe duda que desde que Paz Lechantin ingresó a Pixies, el proyecto liderado por Black Francis tomó un segundo y poderoso aire que arrancó con una serie de lanzamientos desde 2014, que en este año culminará con ‘Doggerel‘, el próximo estreno de la banda.

Tal y como Pitchfork reporta, el álbum estará afuera este próximo 30 de septiembre a través de BMG, y dará el 4to paso en el plan de estrenos que el proyecto prometió desde que se reunieron en 2004, y añadieron a Paz 10 años después.

Los tres primeros discos que lanzaron fueron Indie Cindy, Head Carrier y Beneath the Eyrie. Ahora, 2022 verá una nueva producción de estudio de la cual, la banda nos presenta “There’s a Moon On” el día de hoy, con motivo de demostrar que el trabajo de los Pixies no está en el ático y que con la apertura del mundo, los festivales y los escenarios, aún hay mucho por escuchar.

¿Pre-venta? ¡Claro! Ingresen a este link y vayan haciéndose de su copia en vinilo de ‘Doggerel‘. Por acá, les dejamos el tracklist:

01 Nomatterday

02 Vault of Heaven

03 Dregs of the Wine

04 Haunted House

05 Get Simulated

06 The Lord Has Come Back Today

07 Thunder & Lightning

08 There’s a Moon On

09 Pagan Man

10 Who’s More Sorry Now?

11 You’re Such a Sadducee

12 Doggerel

En otras noticias, coverear a Pixies no es obligatorio. Está bien ser fan, pero no por ser famoso tienes que arruinar un clásico en vivo, ¿saben?