Bien dicen por ahí que es de sabios cambiar de opinión y, al igual que Rolling Stone que recientemente actualizó su listado de las 500 mejores canciones de la historia; Pitchfork recapacitó en cuanto a algunas puntuaciones de discos que ha brindado a lo largo de los años, beneficiando ciertos títulos y retrocediendo a otros.

El sitio web de reseñas musicales anunció el martes (5 de octubre) su iniciativa “Rescored”, revelando 19 puntuaciones de álbumes “que cambiaríamos si pudiéramos”, y los resultados están teniendo muchas reacciones en las redes sociales.

“Estos ajustes nacen de conversaciones que tenemos todo el tiempo aquí entre el personal, al igual que las conversaciones que usted, nuestro querido lector de opinión, también tiene. Son hipotéticos, es decir, no son canónicos, sino una pequeña diversión“- dijo la redacción.

Entre los discos que actualizarían con mejores puntajes se encuentran ‘Born to Die’ (2012) de Lana del Rey; ‘Musicology’ (2004) de Prince; ‘Discovery’ (2001) de Daft Punk; ‘Sky Blue Sky’ (2007) de Wilco y ‘Stories From the City, Stories From the Sea’ (2000) de PJ Harvey.

Por el contrario, entre los que se vieron afectados por la modificación se destacan ‘We Are the 21st Century Ambassadors of Peace & Magic’ (2013) de Foxygen; ‘Miss Anthropocene’ (2020) de Grimes; ‘Sir Lucious Left Foot: The Son of Chico Dusty’ (2010) de Big Boi y ‘Turn on the Bright Lights (2002)’ de Interpol

Además, han calificado el EP ‘Vroom Vroom’ de Charli XCX con un 7.8, frente a su puntuación de 4.5 anterior. Desde entonces, los fans no han dejado de reaccionar en redes sociales. Charli incluso respondió con una simple reacción: “Lol”.

Mira por aquí las 19 re-puntuaciones de Pitchfork, con sus respectivos comentarios.