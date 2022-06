Quizás el día de hoy son tan incompatibles como el agua y el aceite pero, aunque usted no lo crea; existió un momento de la historia en el que Roger Waters y David Gilmour conformaban una de las mancuernas más formidables del rock.

Con Waters como letrista, y Gilmour como compositor musical; Pink Floyd fue capaz de ofrecer temas tan trascendentales como “One the Run”, “Wish You Were Here”, “Dogs” (aquí te contamos la historia de éste icónico sencillo), “Young Lust”, “Run Like Hell” y “Comfortably Numb”. Sin embargo, la primera chispa creativa entre ambos músicos retrocede a la década de los setenta, una época de experimentación y confusión en la trayectoria de Floyd.

Tras la marcha de Syd Barrett en 1968, Pink Floyd estaba un tanto perdido en cuanto al tipo de música que querían hacer. Fue ahí, en medio de la dinámica de prueba y error, que nació la dupla Waters-Gilmour. Ello dio como resultado ‘Meddle’, sexto álbum del conjunto, ampliamente considerado como la transición definitiva entre el grupo sesentero liderado por Barret, y la era Watersiana.

Aunque habían compartido créditos de escritura entre ellos en el pasado, esta sería la primera vez que Gilmour y Waters escribieran sin la ayuda de Richard Wright o del baterista Nick Mason. Dos cortes de ‘Meddle’ fueron el resultado de esta cooperación positiva: “A Pillow of Winds” y “Fearless”.

“A Pillow of Winds” es una de las canciones más suaves de todo el canon de Pink Floyd, no muy diferente de la contribución de Gilmour en ‘Atom Heart Mother’, “Fat Old Sun”. Con su guitarra acústica afinada en una variación única, Gilmour creó una progresión de acordes y una melodía a la que Waters añadió posteriormente una letra.

Los resultados fueron satisfactorios para ambos, así que la pareja decidió escribir otra canción más.

“Fearless” era un poco más ambiciosa, ya que incorporaba una mezcla de folk suave y rock impulsivo, junto con grabaciones de campo de aficionados del Liverpool F.C. cantando “You’ll Never Walk Alone”, a pesar de que tanto Waters como Gilmour eran seguidores del Arsenal.

Una vez más, la división del trabajo implicó que Gilmour escribiera la música y Rogers las letras, algo que demostró ser un pozo creativo para la banda.